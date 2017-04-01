Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич уверена, что школа должна быть в авангарде общественных изменений – об этом она заявила в ходе встречи, организованной премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, с региональными СМИ, в числе которых был и «Ильичевец. Город».

Реформа «Новая украинская школа» предполагает четыре этапа. Во-первых, пересмотр стандартов и содержания образования, во-вторых, переподготовку учителей в соответствии с принципом педагогики партнерства, в-третьих, создание новой образовательной среды и оснащение школ современными средствами обучения, в-четвертых, внедрение новой модели управления учебными учреждениями.

Первоклассники, которые пойдут в школу 1 сентября 2018 года, будут учиться уже по новым стандартам. К этому времени около 25 тыс. учителей должны будут пройти профессиональную переподготовку.

В нынешнем году предусмотрена образовательная субвенция в размере 52,5 млрд грн, включающая расходы на увеличение зарплат учителям с 1 сентября 2017 года (в среднем на 50% в сравнении с 2016 годом).