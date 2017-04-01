Ильичевец
Свидетельства
О газете Ильичевец
Подписка на газеты
ON-LINE Подписка
Архив газеты Ильичевец
Архив Видео + Радио
Вестник
МиГ
Фоторепортажи
Фото

Сегодня: 6 апреля 2017 года, Четверг
Под контролем рентгеновских лучей
Рикши не роскошь, а средство передвижения
Экспертный совет назвал победителей
Главная | Архив газеты| Редакция | ФОТО | Видео  | Реклама | Объявления | TB Программа | ON-LINE Подписка | Вперед Пегас

Новости

 RSS-канал новостей
Главная / Новости / Яблоко раздора

Четверг, 6 апреля 2017 года, № 36


Яблоко раздора

Кто пытается расшатать ситуацию в порту?

Во вторник работники Мариупольского морского торгового порта вышли на митинг, организованный недовольными сотрудниками. Большинство портовиков представляло Профсоюз работников морского транспорта. А меньшая группа докеров – тех самых недовольных, большинство которых работает в 1-м грузовом районе порта и получает меньше заказов, соответственно, и зарплата у них на порядок ниже, чем у коллег из 2-го и 3-го районов.

«Мы не раз обращались к директору порта Александру Олейнику, однако на наше обращение, которое, кстати, подписало около 140 работников, так никто и не отреагировал», – сообщил сотрудник морского порта Олег Гусак.

Большая часть коллектива портовиков посчитала претензии Олега Гусака и его единомышленников необоснованными и попросту освистала участников митинга. Некоторые работники порта, которые глубоко разочаровались в действиях, а точнее выдвигаемых протестующими претензиях, тут же заявили об обратной своей позиции.

К митингующим вышел директор Мариупольского морского торгового порта Александр Олейник. По его мнению, волнения связаны с тем, что в результате честной конкуренции именно он, а не Олег Гусак выиграл конкурс на замещение должности руководителя предприятия. «Каждый из нас представлял программу развития предприятия. Так вот, у моих конкурентов, кроме приватизации порта, никаких других идей не было – они проиграли. Теперь Гусак, Шабалин и Глебов пытаются взять реванш и раскачать ситуацию, вместо того чтобы сохранять ее такой же стабильной. Порт работает, люди получают зарплату, а в ближайшее время начнется модернизация производственных мощностей, строительство нового грузового кластера и зернового терминала», – заявил Александр Олейник и пообещал посетить проблемный 1-й район.

Одним из претензий организаторов митинга было то, что порт чуть ли не целиком работает на предприятия Группы Метинвест, что вызвало, мягко говоря, недоумение. «Сегодня 90% груза – это грузы комбинатов имени Ильича и «Азовсталь», другая продукция пока через наш порт не проходит, угольный терминал простаивает. Благодаря Группе Метинвест мы обеспечены работой и зарплатой и должны сказать спасибо мариупольским металлургам, а тут одни пустые обвинения», – отметил Александр Олейник. Поддержал директора и руководитель профсоюзной организации работников морского транспорта Игорь Анашкин: «Всегда, когда заходит речь о приватизации, начинают появляться противоречивые мнения. Но мы считаем, что трудные времена нужно проходить единой семьей».

В итоге организаторов митинга проводили криками «Ганьба!» и «Беспредел не пройдет!»

Владимир Щербаков  


Другие новости выпуска № 36 от 6 апреля 2017 года
  • Мифическое право на социальную защиту /
  • Абонплату притормозили /
  • Назад в прошлое /
  • Яблоко раздора /
  • Первоклассник нового образца /
  • «Тайные» квартиранты /
  • По другую сторону блокады /
  • Экспертный совет назвал победителей /
  • Василий Крячок: «Время все расставит по своим местам» /
  • Обустроил остановку – получи льготу /
  • Куда и как двигаться городу? /
  • Молодежь по-прежнему «за бортом» /
  • Сезон пикников открыт /
  • Обратная связь с Татьяной Мацковой /
  • Искусство удивлять / Pro-творчество с Татьяной Собецкой
  • График приема избирателей /
  • День смеха на арабатке /
  • Установили новые рекорды / Город спорта с Александром Куртовым
  • «Пивоваров» обыграли по-крупному / Город спорта с Александром Куртовым
  • Как усидеть на двух стульях / Город спорта с Александром Куртовым
  • Городская афиша /
  • Режим «тишины»: Мариуполь сотрясали взрывы /

     

    		•

    Архив выпусков
    Апрель 2017
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    год:   месяц:


    Топ новости


    Мифическое право на социальную защиту
    Переселенцев с временно неподконтрольных территорий продолжают лишать украинских пенсий Подробнее...


    Лидерство объединенных громад очевидно
    Премьер-министр Украины считает реформу децентрализации успешной Подробнее...


    Рикши не роскошь, а средство передвижения
    У маршрутчиков появился экзотический конкурент Подробнее...


    Вкус вместо безвкусицы
    Внешнюю рекламу и вывески упорядочат, чтобы они гармонировали с обликом Мариуполя, а не уродовали его Подробнее...


    Объединиться, чтобы не потерять дом
    Из-за долгов более тысячи жильцов четырех азовмашевских общежитий могут остаться без света и газа Подробнее...
    RSS лента
    RSS-канал новостей
    http://www.ilich.in.ua/news.rss


    Главная | Новости | Наши издания | Свидетельства | О газете | Подписка | Фоторепортажи | Реклама | Архив выпусков | «Ильич-сталь»

    2002-2009 © "Ильичевец". Электронная почта:

    При цитировании обязательна ссылка на ilich.in.ua.
    При цитировании электронными СМИ размещение активной ссылки ilich.in.ua обязательно.

    		 Редакция:пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034
    Телефоны: главный редактор (0629) 47-46-45, заместитель главного редактора (0629) 47-45-60, реклама, объявления, подписка (0629)47-46-11, справки по редакции 47-45-76
    		  
    Яндекс цитирования