Четверг, 6 апреля 2017 года, № 36





Яблоко раздора

Кто пытается расшатать ситуацию в порту?

Во вторник работники Мариупольского морского торгового порта вышли на митинг, организованный недовольными сотрудниками. Большинство портовиков представляло Профсоюз работников морского транспорта. А меньшая группа докеров – тех самых недовольных, большинство которых работает в 1-м грузовом районе порта и получает меньше заказов, соответственно, и зарплата у них на порядок ниже, чем у коллег из 2-го и 3-го районов.

«Мы не раз обращались к директору порта Александру Олейнику, однако на наше обращение, которое, кстати, подписало около 140 работников, так никто и не отреагировал», – сообщил сотрудник морского порта Олег Гусак.

Большая часть коллектива портовиков посчитала претензии Олега Гусака и его единомышленников необоснованными и попросту освистала участников митинга. Некоторые работники порта, которые глубоко разочаровались в действиях, а точнее выдвигаемых протестующими претензиях, тут же заявили об обратной своей позиции.

К митингующим вышел директор Мариупольского морского торгового порта Александр Олейник. По его мнению, волнения связаны с тем, что в результате честной конкуренции именно он, а не Олег Гусак выиграл конкурс на замещение должности руководителя предприятия. «Каждый из нас представлял программу развития предприятия. Так вот, у моих конкурентов, кроме приватизации порта, никаких других идей не было – они проиграли. Теперь Гусак, Шабалин и Глебов пытаются взять реванш и раскачать ситуацию, вместо того чтобы сохранять ее такой же стабильной. Порт работает, люди получают зарплату, а в ближайшее время начнется модернизация производственных мощностей, строительство нового грузового кластера и зернового терминала», – заявил Александр Олейник и пообещал посетить проблемный 1-й район.

Одним из претензий организаторов митинга было то, что порт чуть ли не целиком работает на предприятия Группы Метинвест, что вызвало, мягко говоря, недоумение. «Сегодня 90% груза – это грузы комбинатов имени Ильича и «Азовсталь», другая продукция пока через наш порт не проходит, угольный терминал простаивает. Благодаря Группе Метинвест мы обеспечены работой и зарплатой и должны сказать спасибо мариупольским металлургам, а тут одни пустые обвинения», – отметил Александр Олейник. Поддержал директора и руководитель профсоюзной организации работников морского транспорта Игорь Анашкин: «Всегда, когда заходит речь о приватизации, начинают появляться противоречивые мнения. Но мы считаем, что трудные времена нужно проходить единой семьей».

В итоге организаторов митинга проводили криками «Ганьба!» и «Беспредел не пройдет!»

Владимир Щербаков