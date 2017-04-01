Четверг, 6 апреля 2017 года, № 36





Абонплату притормозили

Гройсман услышал мэра Мариуполя

Горожане остались без отопления раньше 15 апреля, плюс ко всему жителям вынужденно отключили горячую воду. Причин несколько: прекращение действия договора с «Нафтогазом» и внедрение с 1 апреля абонентской платы за подключение к газораспределительной системе КП «Мариупольтеплосеть».

Городской голова Вадим Бойченко обратился к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, председателю Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, и народным депутатам Украины с просьбой отменить постановление о внедрении абонплаты и пересмотреть экономическую обоснованность тарифов на тепловую энергию.

Как объясняет заместитель мэра Мариуполя Михаил Когут, тарифы на тепловую энергию, установленные для потребителей, возмещают себестоимость не в полном объеме, получается, предприятие несет прямые убытки из-за непокрытия разницы в тарифе: «Откуда «Мариупольтеплосети» взять деньги, чтобы оплатить расходы по абонплате? По предварительным подсчетам предприятию потребуется порядка 14 млн грн ежемесячно».

Что же касается рядовых граждан, вынужденное отключение горячей воды возмутило их не меньше. Такой поворот событий поставил многих мариупольцев в нелегкое положение. Повезло только тем, кто имеет альтернативный источник горячего водоснабжения.

Ситуацию разрядил Владимир Гройсман: «Ни я, ни правительство не поддерживаем решение НКРЭ. Мы считаем, что распределение платежей не должно привести к повышению цены на газ для украинцев. Я имел беседу с главой Нацкомиссии, которая установила эту абонплату с 1 апреля. И хоть НКРЭ не подчиняется правительству, но я направлю обращение с четким требованием, что это решение должно быть пересмотрено».

И уже во вторник Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, все-таки приняла решение приостановить введение абонплаты за газ. Рассмотрение этого вопроса вынесено на заседание комиссии, которое состоится 10 апреля.

Соб. инф.