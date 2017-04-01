Четверг, 6 апреля 2017 года, № 36

Назад в прошлое Жажда наживы или способ выжить? Ради получения прибыли уничтожается одно из ценнейших богатств Украины – лес.



В связи с повышением цен на энергоносители предприимчивые украинцы переходят на альтернативные виды топлива Чем ниже падают доходы и уровень жизни украинцев, тем сильнее расцветает нелегальный бизнес. Свои «поправочки» вносит и торговая блокада – в западных областях Украины вовсю развернулся небезопасный бизнес по производству древесного угля. А это – катастрофическое истощение природных ресурсов, необратимые экологические последствия и ухудшение здоровья людей. Кого спасет такой уголь – разбирался «Ильичевец. Город». Выживают, как могут Помимо неутихающих скандалов с незаконной добычей янтаря в нашей стране разгорается еще один, связанный с кустарным производством древесного угля. Изготовление «черного золота» процветает прежде всего в регионах, богатых лесными ресурсами, – Закарпатской, Львовской, Сумской, Черниговской, Житомирской областях. Последние годы территория расширилась. Вырубать леса и посадки для переработки их в уголь принялись в Одесской и Херсонской областях. Сегодня точного объема рынка древесного угля не знает никто. Рентабельность такого бизнеса, если им заниматься законно, составляет около 30%, а вот доход от нелегального отжига древесного угля достигает 300% при быстрой окупаемости и минимуме стартовых затрат. Так, например, стоимость самодельной печи из жести, обложенной стекловатой, всего около 5 тыс. гривен. На оборудование, уменьшающее выбросы вредных веществ в атмосферу, нелегалы не раскошеливаются. «Зарплата» исполнителям обойдется в 3 – 4 тыс. грн ежемесячно, причем для обслуживания одной печи требуется не больше двух человек. При этом за тонну древесного угля можно выручить 5 - 6 тысяч гривен. Не пугает нелегалов и возможное наказание – штраф в размере от 1,7 до 3,4 тыс. грн или ограничение свободы до трех лет за загрязнение воздуха. А для многих наемных работников у нелегальных бизнесменов это чуть ли не единственный способ выжить в условиях растущей безработицы. От электричества и газа – к дровам и древесным брикетам В Мариуполе тонну каменного угля продают за 3500 – 3800 гривен, а в сезон на отопление небольшого частного дома, к примеру, требуется не менее трех тонн. Учитывая инфляцию и блокаду неподконтрольных территорий, откуда этот уголь привозят, несложно предположить, что к следующему отопительному сезону это топливо станет на порядок дороже. Стоимость дров раза в полтора ниже, по крайней мере, пока государство сквозь пальцы смотрит на бесконтрольную вырубку зеленых насаждений… Выгодно, но опасно Из 3 – 4 кг древесины получается 1 кг угля. Излишне говорить, что леса нелегалами вырубаются в обход всяких запретов и правил, причем уничтожаются в том числе и жизнеспособные деревья дефицитных пород. Бесконтрольная вырубка леса, лесополос и даже парковых зон, кустарное производство древесного угля без соблюдения технологических норм наносят колоссальный вред природе и здоровью людей. Нелегальный бизнес по отжигу угля в областях, где он приобретает масштабный характер, может привести к экологической катастрофе регионального уровня. Поскольку наш регион не обладает такими лесными богатствами, как запад или север страны, массовой отправки на экспорт древесины или древесного угля нет. Однако использовать их для отопления, продажи частным хозяйствам и предприятиям общепита – обычная практика. Между прочим, еще пару веков назад древесный уголь широко применялся в металлургии в качестве твердого топлива. В конце XIX века он был заменен коксом, поскольку такая технология значительно удешевляла производство. Сегодня древесноугольное топливо использует при выплавке чугуна Бразилия. Это стало возможным только потому, что в этой стране имеются огромные запасы самовосстанавливающегося ресурса – эвкалипта, а компании, использующие древесный уголь, неукоснительно выполняют госпрограмму по восстановлению зеленых насаждений. Украина, увы, таким природным потенциалом не обладает. Если говорить об отечественных металлургических предприятиях, то заменить каменный уголь древесным невозможно. Доменные печи, работающие на древесноугольном топливе, кардинально отличаются от печей, работающих на коксе. «В нашей стране изготовлением древесного угля занимаются только для использования его в частных целях, – говорит премьер-министр Украины Владимир Гройсман. – В промышленных масштабах его не производят. Металлургическое производство работает лишь на энергетическом угле». Татьяна Собецкая