Четверг, 6 апреля 2017 года, № 36





День смеха на арабатке

С 1 по 2 апреля группа туристов Ильичевского районного клуба побывала на Арабатской стрелке, а также на открытых горячих термальных источниках.

Купание в таких радоновых источниках, что в поселках Счастливцево и Стрелковом Генического района, целебное. А ведь эти источники были открыты совершенно случайно: в конце 60-х годов на Арабатской стрелке искали нефть, а наткнулись на горячую (45 градусов) минеральную воду в 10 км от Геническа. Позже выяснилось, что на самом деле этот источник – огромное подземное озеро, залегающее под всей Арабатской стрелкой. Приезжающие на море люди приходили к источнику, где была поначалу вырыта земляная лунка, которая заполнялась этой водой, и лечились в абсолютно примитивных условиях. Позже на этом месте построили открытый бассейн.

Вечером ильичевские туристы собрались за совместным ужином с традиционным борщом, гитарой и забавными историями – все это надолго дарит заряд позитива.