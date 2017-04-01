Четверг, 6 апреля 2017 года, № 36

Город спорта с Александром Куртовым



Установили новые рекорды

На соревнованиях по пауэрлифтингу мариупольские спортсмены собрали почти все награды

В ДК «Молодежный» 1 и 2 апреля прошли соревнования по пауэрлифтингу. Мариупольские спортсмены показали достойные результаты и даже побили рекорды Украины!

Яна Мануилова участвовала в состязаниях в категории до 63 кг. Она преодолела рекорд Украины и заняла три первых места в жиме штанги, приседании и становой тяге.

Диана Мищенко соревновалась в категории до 58,5 кг. Спортсменка также побила рекорд Украины и заняла три первых и два вторых места в соревнованиях по становой тяге, в приседании и жиме лежа.

Вячеслав Булгаков стал первым в жиме лежа в весовой категории до 82, 5 кг.

Соб. инф.