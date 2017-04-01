Четверг, 6 апреля 2017 года, № 36 Город спорта с Александром Куртовым

«Пивоваров» обыграли по-крупному Фото Николая Коляды. Вперед, к победе! Автора второго гола в ворота гостей Руслана Фомина порой не могли остановить и несколько соперников.



Мариупольская команда одержала первую в 2017 году победу с разницей в три мяча Уже на третьей минуте встречи хозяева поля нанесли удар по воротам столичной команды, правда неточный. А спустя десять минут голкипер «Оболони» Назарий Федоривский пропустил первый гол. Полузащитник «Ильичевца» Виталий Кольцов, получив мяч от Дениса Кожанова, пробил в угол, и мяч от штанги влетел в ворота – 1:0. Были моменты у Руслана Кисиля и его тезки Фомина, но до перерыва отличиться результативными ударами им не удалось. Начало второй половины встречи также осталось за хозяевами поля. На 65-й минуте поединка мариупольцы провели образцовую фланговую атаку, и после прострела Дениса Кожанова Руслан Фомин с близкого расстояния удвоил преимущество «Ильичевца». Но и на этом подопечные Александра Севидова не успокоились, продолжая нагнетать давление у ворот «пивоваров». На 76-й минуте защитник гостей с нарушением правил остановил в своей штрафной площадке Руслана Кисиля, и Сергей Вакуленко с пенальти установил окончательный результат. 3:0 – крупная победа мари­упольской команды. Таким образом, «Ильичевец» продлил свою домашнюю беспроигрышную серию до 23-х игр, а «сухая» серия азовцев насчитывает уже три матча – в 2017-м мариупольцы голов еще не пропускали. После этой победы «Ильичевец» укрепил лидирующие позиции в первой лиге. Ближайшего преследователя, черниговскую «Десну», подопечные Александра Севидова опережают на восемь очков. На послематчевой пресс-конференции наставник «Оболони-Бровар» Олег Мазуренко, кстати, бывший игрок «Ильичевца», признался, что план на игру его команда не выполнила: «Особо комментировать нечего, счет по игре. Перед матчем у нас был план, определенная модель, но... В Мариуполе собраны футболисты уровня команды первой пятерки Премьер-лиги. О чем тут говорить? Да, мы хотели сыграть на контратаках, навязать прессинг в средней зоне, сыграть на «стандартах». Но после первого пропущенного мяча все рухнуло. Прыгнуть выше головы нам сегодня не удалось. Проиграли по делу». Свой комментарий дал главный тренер «Ильичевца» Александр Севидов: «Мы знали, что нас ждет непростой поединок. В целом так и получилось. Ожидали, что «Оболонь» приедет к нам с хорошим настроем. Это опытная, квалифицированная команда. Киевляне тактически грамотно оборонялись до второго забитого мяча. После гола Фомина гостям пришлось раскрыться. Считаю нашу победу закономерной. Есть у нас проблемные позиции, но я об этом не хотел бы говорить, это наша внутренняя кухня. Постоянно напоминаю своим футболистам, что они играют для зрителей. Болельщик приходит на стадион, чтобы посмотреть на зрелище! Наверное, по-другому мы не имеем права играть. Само собой разумеется, нам нужны победы, но дома мы должны играть еще и зрелищно. С этим у нас пока затруднения, но, уверен, футболисты меня понимают. Что касается дебюта в нашей команде новичка из Африки, то у Роже Гомиса были определенные проб­лемы – микроповреждение, да и документы из Сенегала только недавно пришли. Роже – молодой, талантливый футболист. Думаю, скоро вы увидите его на футбольном поле». Следующий поединок чемпионата Украины «Ильичевец» проведет на выезде с ПФК «Сумы» 8 апреля.