Четверг, 6 апреля 2017 года, № 36 Город спорта с Александром Куртовым

Как усидеть на двух стульях Ответь ударом на удар! В кикбоксинге разрешены удары как руками, так и ногами.



Тренер спортшколы «Лидер» Руслан Осипов о своей работе в двух федерациях Руслана Осипова давно знают в мариупольских спортивных кругах как специалиста по китайскому виду единоборств – ушу-саньда. Самая известная и титулованная его воспитанница – мастер спорта Украины, чемпионка Европы среди юниоров 2015 года и среди взрослых 2016 года, неоднократная чемпионка Украины Ульяна Мищенко. Но параллельно Руслан готовит и мастеров кикбоксинга. Кстати, он не только тренер, но еще и спортивный судья: в ушу-саньда – международной категории, в кикбоксинге – национальной. С 1999 года возглавляет мариупольскую федерацию ушу и уже год – городскую федерацию кикбоксинга. О том, как удается совмещать все эти должности, Руслан Осипов поделился с корреспондентом «Ильичевца. Город» на соревнованиях городского чемпионата по кикбоксингу, который проходил на базе спортшколы «Лидер» торгового порта. – Руслан, ушу-саньда и кикбоксинг – насколько близки эти виды единоборств, что вы решились возглавить обе федерации? – Во-первых, в федерации кикбоксинга я пока только исполняю обязанности председателя. Но сразу скажу: в федерации кикбоксинга мы смогли объединить спортсменов, которые занимаются единоборствами в нашем городе. Правила общие, похожие, они удовлетворяют всех, поэтому сегодня в чемпионате участвует много клубов, которые развивают различные виды единоборств. Вместе с мастерами кикбоксинга и ушу-саньда в ринг выходят и представители тайского бокса, кудо. Это дает всем возможность проверить свои силы. – Какой-то из перечисленных видов единоборств имеет пре­имущества перед другими в соревнованиях по кикбоксингу? – Отвечу так: преимущество имеет только тот спортсмен, который много тренируется и слушает команды тренера. А название вида единоборств роли не играет. Ринг все расставляет по своим местам. – В нынешнем чемпионате выступают спортсмены 11 клубов. Есть ли среди них доминирующий? – Не хочу выделять какой-то один клуб, все спортсмены бьются достойно. Клуб «Братство» выставил большую команду, многочисленный коллектив и очень сильные спортсмены в спортшколе «Лидер», не отстает спортшкола «Поединок». Главное, что мы все вместе делаем одно дело. – Что вы ожидаете от этого чемпионата, как бы оценили качество боев? – Очень высок уровень спорт­сменов, за ними приятно наблюдать. Даже ребята младшего возраста показывают великолепную технику. Но главное – стремление к победе, оно присутствует у всех бойцов, и это приятно. – В каком сейчас состоянии женский кикбоксинг в Мариуполе? В свое время у нас были очень сильные спортсменки, например Надежда Хаенок, Александра Плюснина. Сейчас, кроме Ульяны Мищенко, есть еще девушки, которые смогут вырасти в сильных мастеров? – Действительно, Ульяна Мищенко – безоговорочный лидер и в кикбоксинге. Уже прошло три этапа Кубка Украины, она все три выиграла, и сейчас мы с ней готовимся к Кубку мира, который пройдет в Будапеште. Вместе с тем подрастают и молодые спортсменки. Но им, чтобы стать настоящими мастерами кикбоксинга, нужно время. что ж, будем ждать. – Городской чемпионат – это этап отбора на соревнования более высокого уровня? – Конечно, впереди нас ждут чемпионаты Украины среди взрослых, а также среди детей и юношей. Поэтому сегодня внимательно смотрим, кто будет достоин поехать на эти соревнования. Но перед чемпионатом Украины будет еще областной, попробуем свои силы и там. И тренер, и судья Судья международной категории по ушу Руслан Осипов оценивал выступления спортсменов на крупнейших международных соревнованиях. Среди них – чемпионаты мира 2012 года в Макао (Китай) и 2013 года в Куала-Лумпур (Малайзия).