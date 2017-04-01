Четверг, 6 апреля 2017 года, № 36





Режим «тишины»: Мариуполь сотрясали взрывы

В зоне АТО Вооруженные силы Украины несут потери

В последние дни обстановка накалилась вблизи Мариуполя. 4 апреля количество обстрелов в зоне АТО возросло до 54, причем большая их часть (28) произведена после 18:00. Пятеро военнослужащих ВСУ получили ранения, передает пресс-центр штаба АТО.

Под Мариуполем произошел массированный обстрел Широкино из минометов калибра 82 мм и БМП. из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов формирования «ДНР» вели огонь по опорным пунктам в районе Павлополя и Водяного. У Водяного также использовалось во­оружение БМП. Морпехов у Гнутово обстреливали из крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Новотроицкого активно действовал снайпер.

Позиции ВСУ под Марьинкой обстреливались из гранатометов, а у Красногоровки огонь велся из минометов калибра 82 мм.

В районе Марьинки ДРГ противника двигалась к позициям ВСУ со стороны временно неподконтрольного населенного пункта Трудовское. Скрытое движение обнаружили. Было принято решение о применении оружия. Под натиском огня нападавшие, отстреливаясь, отступили. Позже на участке боестолкновения было найдено тело одного из нападавших с оружием и боеприпасами, без документов.

На Донецком направлении обстрелы велись в районе десяти населенных пунктов с применением минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов. Горячее всего было у Авдеевки.