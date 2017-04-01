Четверг, 6 апреля 2017 года, № 36 Pro-творчество с Татьяной Собецкой

Искусство удивлять Фото с сайта slovo.odessa.ua: Смех продлевает жизнь. Юмор как элемент массовой культуры помогает выжить даже в непростые времена.



Фестиваль света, акробатический спектакль, открытие музея декоммунизации – культурная весна – 2017 в Украине обещает быть насыщенной и необычной В Украину наконец пришла настоящая весна, а именно в это время года по традиции стартует очередной творческий сезон. Зрителей удивляли и еще не раз собираются удивить как представители отечественного культурного пространства, так и зарубежные гастролеры. Мир – театр? Весьма креативно к театральному искусству подошли харьковчане. В конце марта здесь состоялся Весенний коммуникационный форум Toloka Talks. Следуя бессмертным словам Великого Барда «Весь мир – театр, в нем женщины, мужчины – все актеры», организаторы действа… поменяли местами артистов и зрителей. Бизнесмены, дипломаты, руководители предприятий и общественных организаций вышли на сцену и на некоторое время перевоплотились в персонажей известных драматических произведений. Гости форума стали участниками необычных арт-перформансов и побывали на экскурсии по театральному закулисью. «Еврослышание» и массовое поедание пончиков 1 апреля знаменитую одесскую Дерибасовскую заполонили сотни занятных персонажей. Такой масштабный карнавал состоялся впервые за последние несколько лет (с 2014 года праздник по понятным причинам не проводили). День смеха пришелся на субботу, и Одесса принимала гостей со всей Украины, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Парад возглавляли клоуны бывшей комик-труппы «Маски-шоу» Георгий Делиев и Борис Барский, к которым присоединился известный эксцентрик из Испании Лео Басси. Детишек и особо впечатлительных зрителей пугали Дарт Вейдер, Чубакка, человек-паук и множество других героев комиксов и блокбастеров. Для гостей города организовали чисто одесские забавы: «Еврослышание», фестиваль поедания пончиков и прочие уличные перформансы. Французский креатив А на Софиевской площади Киева в этот же день французская компания Deus Ex Machina показала (на высоте 30 метров!) эффектный спектакль «Галилео» с головокружительными акробатическими трюками и световыми проекциями. Постановка ознаменовала открытие 14-го ежегодного фестиваля «Французская весна», который продлится целый месяц и пройдет, кроме столицы, в Харькове, Львове, Одессе, Днепре, Запорожье, Ивано-Франковске, Ровно и Бердичеве. Акробатический спектакль – не единственное, чем французы собираются удивить жителей Украины. В программе фестиваля – концерты и выставки, лекции и творческие встречи, а также такие оригинальные представления, как балет с элементами брейкинга и дуэт танцоров и машины-экскаватора «Необычный транспорт». Парк тоталитарного периода Такого музея в Украине еще не было! Днепр замахнулся на реализацию самого масштабного проекта подобного рода. Городская власть планирует создать так называемый «культурно-исторический парк декоммунизации». Как обещают днепровские историки и сотрудники Украинского института национальной памяти, это будет музей под открытым небом площадью более двух гектаров, где выставят свергнутые с постаментов памятники советской эпохи. Предприимчивые инициаторы «тоталитарного парка» рассчитывают, что реализация такой креативной идеи привлечет в Днепр туристов из других городов и даже стран. Справедливости ради следует отметить, что первым предложение о создании подобных парков (причем в каждом областном центре страны) высказал все-таки Президент Украины. Днепровские историки лишь развили идею «донести до молодежи ужасы тоталитарного советского прошлого». В лучших традициях Бродвея А мариупольцам вскоре покажут нашумевший бродвейский спектакль «О чем молчат мужчины, или Дикарь Forever» в постановке киевского творческого коллектива. Эта необычная комедия по мотивам бестселлера американского психолога и комика Роба Бэккера в жанре соло-перформанса с элементами стендап-шоу представляет собой некий конгломерат своеобразного юмора, лекции и сеанса психотерапии, откровенных рассуждений о непростых взаимоотношениях мужчины и женщины.