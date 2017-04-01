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Четверг, 6 апреля 2017 года, № 36


Сезон пикников открыт

Где в Мариуполе безопасно отдохнуть на природе и что взять с собой?

Долгожданное весеннее потепление открывает возможности для недорогого и интересного вида досуга в период пасхальных и майских праздников-пикников.

Идеальное место

Раньше любимыми местами отдыха горожан были Володарский, Федоровский леса и даже близлежащие посадки. Сейчас из-за военных действий проводить досуг на природе за городом невозможно. Поездка в другую область займет много времени, да и денег придется потратить немало. К счастью, в нашем городе есть парковые зоны, которые могут послужить прекрасным местом для пикника.

Самыми популярными в Мариуполе считаются Приморский и парк имени Гурова. Жители Кальмиусского района и Сартаны любят отдохнуть на берегу реки Кальмиус.

«Свиньям» нигде не рады

Директор департамента по вопросам экологии, энергоменеджмента, охраны труда и гражданской ­безопасности Ваагн Мнацаканян утверждает, что ограничений на отдых в парках не будет. Главное условие – соблюдение чистоты и правил пожарной безопасности. «Если жители не оставляют после себя горы мусора, выжженные кострами газоны и не раскладывают подстилки прямо посреди цветочной клумбы – мы не имеем ничего против культурного отдыха. Главное – помните: шашлыки можно жарить только на принесенном с собой мангале, который вы потом заберете. Выкладывать его из камней на земле нельзя. Во-первых, это небезопасно, во-вторых, это порча зеленой зоны. Ни в коем случае нельзя оставлять угли, их следует потушить и забрать с собой. Мусорных контейнеров в парках тоже достаточно, а на майские праздники их будет еще больше – не нужно устраивать свалку посреди зеленой зоны.

Главное правило: после пикника зеленая зона должна остаться в том же состоянии, в каком была перед вашим приходом», – отметил Ваагн Мнацаканян.

При этом начальник благоустройства города Мариуполя Сергей Марчук напоминает, что «в парковых зонах и скверах закон Украины запрещает устанавливать мангалы, разводить костры, сжигать ветки и оставшийся мусор».

Любители раскладывать мангалы на пляже тоже могут заплатить за нарушение от 340 до 1360 гривен, говорят чиновники.

Специальных мест пока не предвидится

Стоит отметить, что «легальных» обустроенных мест для приготовления мяса на природе в Мариуполе нет. В прошлом году местные власти обещали разработать специальные площадки для отдыха в разных районах города. На территории перед Левобережным пляжем должны появиться удобные мангалы и беседки для горожан, своеобразные кемпинги. Однако пока к реализации этих планов еще не приступили. С нетерпением ждем: уж очень хочется безопасно и цивилизованно отдыхать. 

Татьяна Мацкова  


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