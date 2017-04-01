Четверг, 6 апреля 2017 года, № 36

Василий Крячок: «Время все расставит по своим местам» Фото Евгения Носенко: Без границ. Исполнительское мастерство «Виртуозов Львова» и «Ренессанса», сыгравших вместе, произвело фурор.



Музыканты муниципального камерного оркестра «Ренессанс» замахнулись на концерт в Брюсселе Весна для музыкальных коллективов является своеобразным маркером начала подведения итогов, ведь не за горами закрытие очередного творческого сезона. У муниципального камерного оркестра «Ренессанс» это событие состоится 1 июля во Дворце культуры «Молодежный». По традиции 28-й творческий сезон закроется фрагментами лучших концертных программ нынешнего года. И снова солисты А выбрать есть из чего. И если о том, что уже проведено, вы читали на страницах «Ильичевца. Город», то вот два будущих концерта мая дают повод побеспокоиться о билетах заранее. 29 мая музыканты оркестра и его солистка Анна Иванишко, а также заслуженный артист Украины Александр Сергеев (баритон) и лауреат Международных конкурсов Теймураз Парулава (тенор), солисты Днепропетровского академического театра оперы и балета, приглашают в драмтеатр на вечер популярной классической музыки. Мероприятие обещает быть незабываемым, ведь 8 марта дивертисмент «Для милых дам» вызвал настоящий ажиотаж. К слову, после 29 мая наш драматический театр закрывается на ремонт, а концерт «Ренессанса» даст возможность достойно попрощаться со старой сценой – она, хотя и проваливается в некоторых местах, подарила горожанам немало прекрасных мгновений общения с высоким искусством. Рок – наше все 5 мая концерт во Дворце металлургов станет отправной точкой нового для Мариуполя направления: на одной сцене сойдутся муниципальный камерный оркестр «Ренессанс» под управлением заслуженного деятеля искусств Украины Василия Крячка и рок-группа «Блуд». Как утверждают организаторы этого мероприятия, инициатором стал руководитель «Блуда» Андрей Высоцкий. Уже выработана концепция музыкальной программы, рассчитанной на два отделения, и совсем скоро после тщательного отбора репертуара в коллективах начнется активный репетиционный период. Как уверил Василий Крячок, такого мариупольцы еще не видели и не слышали. Литературно-музыкальная страница Еще в апреле-мае нынешнего творческого сезона поклонникам живой музыки и поэтического слова представится возможность встретиться с Валерием Сар­беем в авторском проекте академика Игоря Жежеленко «Сила песни», посвященном Александру Вертинскому. И немного погодя будет восстановлен спектакль с народной артисткой Украины Светланой Отченашенко «И я молюсь не о себе одной», в котором звучат стихи Анны Ахматовой. Сезон чудес Главный дирижер муниципального камерного оркестра «Ренессанс» Василий Крячок признался, что столь плодотворного времени у его коллектива давненько не было. «Наш традиционный конкурс «Музичний листопад» получил возможность воочию заявить о себе во Львове – общепризнанном культурном центре Украины – и перейти на новый этап в своем развитии, – пояснил дирижер. – В контексте того, что в феврале 2017 года конкурс был включен в Ассоциацию академических конкурсов Украины, возможность выступления его победителей во Львове в сопровождении оркестра с мировым именем «Виртуозы Львова» – это не только огромный стимул для юных музыкантов, но и колоссальный исполнительский опыт для талантливых детей в сфере музыкального искусства. Именно так воспитывается национальная элита государства». Василий Крячок уверен, что время все расставит по своим местам. Значение многих событий в академической музыкальной жизни Мариуполя, в том числе и предстоящее создание филармонии, которая подтвердит высокий уровень культуры нашего города, по достоинству оценят потомки. Три Моцарта В конце марта наш «Ренессанс» и Львовский академический камерный оркестр «Виртуозы Львова» под управлением народного артиста Украины Сергея Бурко дали совместный концерт на сцене Колонного зала Национальной филармонии Украины. «Два камерных оркестра из разных регионов Украины успешно заявили о своем творческом сотрудничестве на главной сцене страны, – прокомментировал Василий Крячок. – Авторский проект «Три Моцарта» уникален тем, что представляет на суд слушателя творения сразу трех гениев – Ксавера, Вольфганга и Леопольда Моцартов». Эту программу представят Европарламенту оба коллектива нынешним летом в Брюсселе. Также здесь планируется премьера нового произведения Мирослава Скорика, композитора и музыковеда, Героя Украины, народного артиста Украины, художественного руководителя Киевской оперы, внучатого племянника Соломии Крушельницкой. Серенада для струнного оркестра, в которой звучат украинские напевы, написана по просьбе руководителя «Виртуозов Львова» Сергея Бурко. Искусство – прочный мост Профессиональное единение укрепило дружеское сотрудничество двух оркестров – «Виртуозов Львова» и мариупольского «Ренессанса». Более двух лет львовские музыканты ездят с концертами на Восток Украины и приглашают друзей во Львов, чтобы поддержать их в наше сложное время совместными проектами. Николай Пожогин