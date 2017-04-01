Четверг, 6 апреля 2017 года, № 36

Обратная связь с Татьяной Мацковой Льгот лишили, а предупредить забыли? «Мой муж – участник боевых действий, поэтому мы всегда бесплатно пользовались квартирным телефоном. Но 1 апреля нам пришла нешуточная квитанция с задолженностью перед «Укртелекомом». Мы давно пользуемся мобильными телефонами, поэтому квартирный решили отключить, но нам отказали. Сказали: сначала погасите задолженность. Получается, «Укртелеком» льготы отменил, а нам даже не сказали?» – интересуется читательница Любовь Петровна. «Льготные категории определяет Кабинет министров. Мы сообщаем об этом абонентам в соответствии с законом. Актуальные новости об изменениях тарифов и условиях пользования квартирным телефоном можно найти на сайте «Укртелекома». Согласно закону Украины бесплатное пользование услугами связи предоставляется инвалидам первой и второй группы. Участникам боевых действий бесплатно доступно только подключение квартирного телефона. Если абонент хочет отключить свой телефон, он должен написать соответствующее заявление в местном абонентском отделе. Но для отключения действительно необходимо сначала погасить задолженность за предыдущий период, ведь абонент пользовался услугами компании», – объяснили в пресс-службе «Укртелекома». Проверяйте товары перед кассой «Недавно в супермаркете «Щирий кум» купила пакет молока, оплатила, но не успела отойти от кассы, как пакет лопнул, а все молоко вылилось на пол. Я попросила позвать администратора, чтобы заменить товар, но охранник отказался выполнить мою просьбу, при этом даже не представился. О замене товара никто и слушать не захотел. Подскажите, правомерны ли действия сотрудников супермаркета в данном случае?» – спрашивает мариупольчанка Мария Константиновна. «К сожалению, в случае порчи товара после покупки магазин действительно не обязан заменять его на новый. Согласно статье 668 Гражданского кодекса Украины, риск случайного уничтожения или случайного повреждения товара переходит к покупателю с момента передачи ему товара. А уж тем более мы говорим об уже оплаченном продукте. Доказать, что пакет порвался не по вине покупателя, будет очень сложно. А вот администратора позвать охранник обязан», – объяснили в отделе социально-экономического развития Центральной райадминистрации. Верните горячую воду! «Мало того что отопление отключили, так еще и горячей воды людей лишили! Неужели нельзя было заранее предупредить население, чтобы мы могли хотя бы бойлер установить? Ни покупаться, ни посуду помыть. А каково людям с маленькими детьми? Это же варварство какое-то! А что дальше? Отключите и холодную воду, сказав: «ройте колодцы», «собирайте росу», «купайтесь в море»? Тарифы и так подняли до небес, а все говорите, что мало», – возмущен мариуполец Евгений Савин. Нет домашнего компьютера – помогут библиотеки «Прочитала в газете, что недавно мариупольцы подали электронную петицию с требованием признать бездомных котов частью городской экосистемы. Я тоже хотела бы поддержать эту инициативу, но не имею такой возможности. Я пенсионерка, и в доме нашем живут в основном пожилые люди, поэтому компьютеров у нас нет. Возможно ли как-то проголосовать за петицию без доступа к Интернету?» – интересуется читательница Валентина Григорьевна. «Чтобы поддержать петицию, регистрация на сайте ­ www.e-dem.in.ua обязательна. Если у вас дома нет компьютера, вы можете обратиться в библиотеку. Например, при наличии читательского абонемента в центральной городской библиотеке имени Короленко можно бесплатно пользоваться компьютером с доступом к Интернету. Впрочем, петиция о признании бездомных котов частью городской экосистемы активно набирает голоса и, скорее всего, отправится на рассмотрение городского головы. С третьего марта обращение уже поддержали 208 мариупольцев из 250, а на набор недостающих голосов осталось еще 56 дней», – комментирует автор рубрики. С проблемами один на один «Я инвалид первой группы по зрению, болею сахарным диабетом, живу по переулку Московскому, 26, кв. 4 вместе с сестрой, ее невесткой и маленькой внучкой в старом бараке, который никогда толком не ремонтировался. Дом холодный, крыша давно нуждается в капитальном ремонте. Сколько я ни обращалась за помощью к предыдущему городскому голове – бесполезно. Может, нынешняя власть обратит на нас внимание?» – надеется мариупольчанка Лидия Пушкова.