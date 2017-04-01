Четверг, 6 апреля 2017 года, № 36

Экспертный совет назвал победителей Фото Евгения Носенко: Непростое решение. Жюри конкурса с трудом смогло выбрать победителей, ведь мариупольцы постарались и представили интересные, зачастую – хорошо визуализированные проекты.



В Мариуполе определились, кто получит гранты конкурса социальных проектов «Город – нашими руками» В минувший понедельник экспертный совет конкурса социальных проектов «Город – нашими руками» обменялся мнениями и назвал победителей 2017 года. Напомним, что эта программа реализуется Группой Метинвест с 2011 года и направлена на развитие социальной активности местного населения, поддержку актуальных проектов, способствующих повышению качества жизни людей в городах присутствия компании. Конкурс с изюминкой На протяжении 6 лет конкурс заслуженно пользуется у мари­упольцев огромной популярностью. в этом году прием заявок проходил вплоть до 24 февраля, и горожане активно взялись за дело, так что к этой дате конкурсная комиссия приняла более 140 заявок. «Общая тенденция такова, что количество претендентов на гранты такое же стабильно высокое, как и в предыдущие годы. Несмотря на то что проекты очень разные, наблюдается огромная конкуренция. Но в этом и состоит оригинальность данного конкурса, что не компания Метинвест, не руководство металлургических комбинатов, а именно сама громада определяет, куда и как инвестировать полученные грантовые средства», – рассказал координатор общественного союза «Зеленый центр Метинвест» Сергей Магера. Свежее дыхание В 2017 году бюджет социальной программы составил 1,5 миллиона гривен, при этом на реализацию одной инициативы выделяется грант до 100 тысяч. Уже традиционно большинство заявок участников касается всевозможного благоустройства территорий, однако, по словам Сергея Магеры, это не просто уборка городских районов. В данном случае под благоустройством подразумевается приведение в порядок различных социально значимых объектов, в том числе и бюджетных учреждений. Отличительная черта конкурса нынешнего года – многие проекты связаны с прибрежной зоной. Что касается состава жюри, или экспертного совета, как по традиции принято его называть, то, по словам Сергея Магеры, были предприняты все усилия, чтобы в его состав вошли самые разноплановые люди, кроме того, ежегодно среди его участников появляются новые лица. «Очень здорово, что представленные проекты не просто направлены на приведение в порядок определенных территорий, но и охватывают огромное количество мариупольцев. Каждая заявка оценивалась в общей сложности по 25-балльной шкале, и конкуренция была очень высокой. Я верю, что мы выбрали самых достойных, было очень интересно», – говорит Владимир Сафронов, председатель совета молодых специалистов меткомбината «Азовсталь». Перед конкурсной комиссией стояла непростая задача, ведь из почти полутора сотен заявок необходимо было отобрать всего около 15. Но члены жюри справились с честью. Лучшие из лучших Были и жаркие споры, и звонки соискателям грантов с уточняющими вопросами, в итоге родился список победителей из 19 проектов. Уже на следующей неделе прозвучат их имена и состоится торжественное вручение сертификатов. Главный редактор газеты «Ильичевец. Город» Елена Калайтан также была одним из членов конкурсной комиссии. «Я довольна, что многие проекты, которым я поставила относительно высокие оценки, вошли в число лучших, хотя есть и спорные моменты. Один из проектов – водосбора «Бесценный дождь», представленный обществом «Азов-рыболов», вначале не вошел в число победителей, но в итоге экспертное жюри включило его в число потенциальных обладателей гранта конкурса. в этом году большое внимание участники уделили именно морской тематике: это благоустройство пирсов, продолжение работ на Лазурном пляже, приведение в порядок соседствующего с пляжем для инвалидов участка бетонной набережной, обустройство смотровой площадки в Приморском районе. Тем самым горожане подтверждают: Мариуполь – город у моря», – подчеркнула Елена Калайтан. Также члены жюри отметили, что в этом году участники очень высоко подняли планку и малобюджетных проектов практически нет. Что ж, оглашения победителей конкурса осталось ждать совсем недолго, окончательные итоги будут подведены 11 апреля, и тут же стартует реализация проектов конкурса. Плотная конкуренция «В 2017 году конкуренция была высокой: по числу заявок соотношение 1/10 – один грант в 100 тысяч на десять претендентов, – отмечает Сергей Магера. – Но мы не оставим без внимания проекты, предусматривающие благоустройство, но не получившие грант». Владимир Щербаков