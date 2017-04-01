Четверг, 6 апреля 2017 года, № 36

Куда и как двигаться городу? В Мариуполе определили приоритеты развития на 2017 год В 2017 году на проекты программы социального и экономического развития Мариуполя потратят более 1,6 млрд гривен, из которых почти 990 млн – доля местного бюджета. Программа СЭР Мариуполя на 2017 год станет основой для еще более масштабного и подробного плана на последующие 5 лет, до 2021 года. «Уже второй год подряд мы системно и детально представляем программу соцэкономразвития по каждому функциональному направлению. Это нужно для того, чтобы мы могли досконально контролировать процесс управления Мариуполем. Программа СЭР на 2017 год состоит из целого комплекса проектов, реализуя которые мы будем развивать наш город в различных направлениях», – отметил городской голова Вадим Бойченко. Наибольшее количество проектов – в сфере ЖКХ, на их реализацию планируется потратить более 570 млн гривен. В эту сумму войдут ремонты жилого фонда, в первую очередь ОСМД (на сегодняшний день в городе 334 таких объединений). Также в 95 домах заменят кровли, будет установлен 21 новый лифт, а еще в 24 проведут капремонт. На установку приборов учета вместе с «умными рамками» будет потрачено более 66 млн грн. Большое внимание программа СЭР уделяет и проблемам водоснабжения: сюда войдет ремонт изношенных практически на 80% коммуникаций, а также разработка альтернативных источников водоснабжения для Мариуполя. «На сегодняшний день из-за старых сетей потери при транспортировке воды составляют до 46%. О какой прибыльности можно говорить?» – задался вопросом заместитель мэра Михаил Когут. На приобретение новых единиц подвижного состава (16 троллейбусов) запланирована сумма 78 млн грн, в городе заменят остановочные павильоны, которые будут оборудованы современными электронными табло с расписанием движения маршрутов. «В этом году за счет областных денег мы купим еще пять трамваев, а также 15 – за счет городского бюджета. Еще 10 трамваев Мариуполь получит в качестве подарка из Праги, уже идет их переоборудование под украинские стандарты», – сообщил первый заместитель мэра Александр Голтвенко. Большие изменения ждут городскую сферу образования: это и открытие опорной школы №66, и передислокация в Мариуполь вузов. Планируются серьезные изменения на вторичном уровне оказания медпомощи. «больницы будут разделены на учреждения интенсивного лечения и планово-восстановительного типа, что позволит укрупнять отделения, создавать центры, где будут работать лучшие кадры и будет лучшее оснащение», – рассказала профильный заместитель городского головы Ксения Сухова. Кстати об оснащении: в 2017 году на покупку медоборудования город потратит почти 70 млн гривен, всего же финансирование здравоохранения составит 166,5 млн грн. Владимир Щербаков