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Четверг, 6 апреля 2017 года, № 36


Молодежь по-прежнему «за бортом»

В Мариуполе определились с общественными работами на текущий год

С 1 января 2017 года минимальная зарплата украинца составляет 3200 гривен. В городском центре занятости на стендах размещено немало вакансий, но во всех объявлениях заработная плата так или иначе вертится вокруг этой суммы.

Также с помощью центра занятости Мариуполя безработные, состоящие здесь на учете, могут устроиться на общественные работы, перечень которых утвержден местными органами власти.

На миллион

За минувший год на их финансирование было потрачено из местного бюджета более 900 тысяч гривен. «Каждый безработный, который состоит у нас на учете, получает свой вид пособия. Причем к этой сумме могут быть добавлены дополнительные деньги от предприятия, которое организовываетвЂ‚общественные работы», – говорит директор городской службы занятости Юрий Чуприн. При этом сказать точно, сколько это денег, директор не смог – все зависит от конкретного работодателя.

В 2017 году Мариупольский горсовет планирует вновь организовать общественные работы через службу занятости – для этих целей будет выделено более 1 млн грн.

Согласно утвержденному решению исполкома определены следующие виды общественных работ: благоустройство, озеленение и уборка территорий города; содержание домов и придомовых территорий; строительные работы, связанные с ремонтом объектов социальной сферы; ремонт улично-дорожной сети города, курьерская доставка и многое другое.

По информации службы занятости, из 5239 человек, которые зарегистрированы здесь на март 2017 года, 2061 (59%) составляет молодежь. С начала года трудо­устроено 545 молодых людей, или 49% от общего числа трудо­устроенных.

Сеть предлагает

К сожалению, специальных программ по трудоустройству молодежи, к примеру студентов, в службе занятости не предусмотрено, потому не будем действовать по старинке, а обратимся к современным технологиям. мы определили четыре случайные вакансии на одних из самых популярных в Мариуполе интернет-сайтах. Например, даже студент без специальных навыков может устроиться промоутером за 100 – 150 гривен в день. Правда, не предусмотрено никакого официального трудоустройства, а соответственно, нет гарантий и соцпакетов. Можно также отметить, что студенты востребованы и для сбора средств в помощь инвалидам. На эту должность в Мариуполе можно устроиться без проблем, правда, надо пройти 20-часовую стажировку, которая не оплачивается. Можно продавать стартовые пакеты – наверняка вы встречали в городе назойливых молодых людей, которые вроде бы дают его вам бесплатно, но в результате оказывается, что вы его покупаете, хотя он вам на 95% не нужен. Если подвешен язык и есть обаяние – 100-150 гривен за 7 часов работы ваши.

Конечно, есть и обычный «разводняк», который начинается со старта. Вам предлагают уточнить подробности объявления (в котором на самом деле толком ничего не указано) по телефонному номеру, начинающемуся на 090. При этом звонить рекомендуется со стационарного телефона, и не многие задумываются, что с таким кодом даже соединение стоит бешеных денег. и пока вы пару минут будете что-то уточнять, наговорить можно до 100 гривен.

Владимир Щербаков  


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