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Четверг, 6 апреля 2017 года, № 36
Обустроил остановку – получи льготу
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|Фото Евгения Носенко. Обновление. Остановочные павильоны, которые портят внешний вид города, должны уйти в прошлое – их заменят современные модернизированные аналоги.
Местному бизнесу предлагают инвестировать в городскую инфраструктуру
Вопрос обустройства транспортных остановок в черте Мариуполя давно назрел: даже те из них, где есть навесы, скамейки и урны, далеки от идеала. Чтобы навести в этой сфере порядок и привлечь инвестиции в инфраструктуру города, местная власть вышла к предпринимателям с предложением обустроить остановочные павильоны в комплексе с торговыми объектами. Взамен бизнесу предлагают льготные условия.
Эстетично, недешево, но практично
Стоимость изготовления одного павильона в соответствии с утвержденным архетипом обойдется в сумму от 150 тыс. грн и выше, рассказывает директор департамента экономики и структурных реформ Мариупольского горсовета Юрий Кампов. При этом будут допускаться разные варианты размера торговой площади.
Исполнителя работ предприниматели будут выбирать самостоятельно, главное, чтобы объект соответствовал определенным критериям. Так, конструкция остановки должна быть разборная, изготовлена из труб квадратного сечения, лавка – деревянная, с нанесением защитного покрытия. Материал для задних и боковых стенок – прочное, термостойкое и безопасное каленое стекло, для крыши – тонированный сотовый поликарбонат, который не только имеет эстетичный вид, но и служит надежной защитой от палящих солнечных лучей и осадков. Кроме того, остановки должны быть оснащены электронными табло, на которых будет отображаться время прибытия транспорта, причем данные будут корректироваться в автоматическом режиме – для этого павильон нужно оснастить элементами системы GPS-навигации. ЗавЂ‚сохранностьвЂ‚остановочного павильона должен отвечать предприниматель – это условие будет прописано в договоре паевого участия. Если же тот или иной бизнес будет систематически уклоняться от выполнения данного требования, местная власть вправе расторгнуть договор.
Инвестор платит меньше
Бонусом для желающих инвестировать в инфраструктуру города станет льготный размер платы.
Для предпринимателей, у которых уже есть объекты на остановочных павильонах, в течение первых пяти лет плата по договору паевого участия составит 1 грн в год за один объект. Для бизнеса, ранее не имевшего торговых объектов на остановочных павильонах, плата в течение трех первых лет будет втрое меньше, чем при использовании прочих объектов благоустройства. Так, если стандартная стоимость ежемесячной платы варьирует в пределах от 32 до 63 грн за 1 кв. м (в зависимости от района), то для остановочных павильонов месячная стоимость аренды будет колебаться в пределах от 10,8 грн до 21 грн за 1 кв. м.
Следует отметить, что непосредственно на территории остановок не предусмотрено никаких других торговых точек и сооружений за исключением самого остановочного павильона и торгового объекта в рамках утвержденного архетипа.
Если на ту или иную остановку найдется двое и более претендентов, победителя определят по результатам открытых торгов. Причем приоритетное право будет у тех, кто уже имеет торговые точки на остановках и у кого с правоустанавливающими документами все в порядке.
Для благоустройства городская власть предложит все имеющиеся в городе 512 остановок. В первую очередь речь идет о тех из них, которые расположены по маршрутам движения муниципального транспорта №15 и №15А. Только в этом году планируется установить 50 павильонов за счет бизнеса и столько же – за счет городского бюджета.
«ЖелающиевЂ‚инвестировать средства в остановочные павильоны должны будут подать заявки в ЦНАП. когда это можно сделать – огласим в ближайшее время», – пообещал Юрий Кампов.
Павильоны нового образца
Для благоустройства городская власть предложит все 512 остановок. Только в этом году планируется установить 50 павильонов за счет бизнеса и столько же – за счет городского бюджета.
Юлия Франжева