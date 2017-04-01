Четверг, 6 апреля 2017 года, № 36

Обустроил остановку – получи льготу Фото Евгения Носенко. Обновление. Остановочные павильоны, которые портят внешний вид города, должны уйти в прошлое – их заменят современные модернизированные аналоги.



Местному бизнесу предлагают инвестировать в городскую инфраструктуру Вопрос обустройства транспортных остановок в черте Мариуполя давно назрел: даже те из них, где есть навесы, скамейки и урны, далеки от идеала. Чтобы навести в этой сфере порядок и привлечь инвестиции в инфраструктуру города, местная власть вышла к предпринимателям с предложением обустроить остановочные павильоны в комплексе с торговыми объектами. Взамен бизнесу предлагают льготные условия. Эстетично, недешево, но практично Стоимость изготовления одного павильона в соответствии с утвержденным архетипом обойдется в сумму от 150 тыс. грн и выше, рассказывает директор департамента экономики и структурных реформ Мариупольского горсовета Юрий Кампов. При этом будут допускаться разные варианты размера торговой площади. Исполнителя работ предприниматели будут выбирать самостоятельно, главное, чтобы объект соответствовал определенным кри­териям. Так, конструкция остановки должна быть разборная, изготовлена из труб квадратного сечения, лавка – деревянная, с нанесением защитного покрытия. Материал для задних и боковых стенок – прочное, термостойкое и безопасное каленое стекло, для крыши – тонированный сотовый поликарбонат, который не только имеет эстетичный вид, но и служит надежной защитой от палящих солнечных лучей и осадков. Кроме того, остановки должны быть оснащены электронными табло, на которых будет отображаться время прибытия транспорта, причем данные будут корректироваться в автоматическом режиме – для этого павильон нужно оснастить элементами системы GPS-навигации. ЗавЂ‚сохранностьвЂ‚остановочного павильона должен отвечать предприниматель – это условие будет прописано в договоре паевого участия. Если же тот или иной бизнес будет систематически уклоняться от выполнения данного требования, местная власть вправе расторгнуть договор. Инвестор платит меньше Бонусом для желающих инвестировать в инфраструктуру города станет льготный размер платы. Для предпринимателей, у которых уже есть объекты на остановочных павильонах, в течение первых пяти лет плата по договору паевого участия составит 1 грн в год за один объект. Для бизнеса, ранее не имевшего торговых объектов на остановочных павильонах, плата в течение трех первых лет будет втрое меньше, чем при использовании прочих объектов благоустройства. Так, если стандартная стоимость ежемесячной платы варьирует в пределах от 32 до 63 грн за 1 кв. м (в зависимости от района), то для остановочных павильонов месячная стоимость аренды будет колебаться в пределах от 10,8 грн до 21 грн за 1 кв. м. Следует отметить, что непосредственно на территории остановок не предусмотрено никаких других торговых точек и сооружений за исключением самого остановочного павильона и торгового объекта в рамках утвержденного архетипа. Если на ту или иную остановку найдется двое и более претендентов, победителя определят по результатам открытых торгов. Причем приоритетное право будет у тех, кто уже имеет торговые точки на остановках и у кого с правоустанавливающими документами все в порядке. Для благоустройства городская власть предложит все имеющиеся в городе 512 остановок. В первую очередь речь идет о тех из них, которые расположены по маршрутам движения муниципального транспорта №15 и №15А. Только в этом году планируется установить 50 павильонов за счет бизнеса и столько же – за счет городского бюджета. «ЖелающиевЂ‚инвестировать средства в остановочные павильоны должны будут подать заявки в ЦНАП. когда это можно сделать – огласим в ближайшее время», – пообещал Юрий Кампов. Павильоны нового образца Для благоустройства городская власть предложит все 512 остановок. Только в этом году планируется установить 50 павильонов за счет бизнеса и столько же – за счет городского бюджета. Юлия Франжева