Вторник, 4 апреля 2017 года, № 35

Самая честная награда За героизм и мужество. От имени народа Украины награды защитникам вручили Лилия Болбат и Александр Положинский.



От горя сжимается сердце. Отца погибшего танкиста Андрея Кулягина, которому присвоили орден посмертно, зал встречал и провожал со сцены стоя.



В Мариуполе орден «Народный герой Украины» вручили военным, медикам и волонтерам Двадцать вторая церемония награждения негосударственной наградой состоялась во Дворце металлургов 2 апреля. Поддержать и поблагодарить защитников собрались не только мариупольцы – приехали люди со всей Украины. В числе тех, кто пришел отдать дань уважения героям, были и генеральный директор меткомбината имени Ильича Юрий Зинченко, городской голова Мариуполя Вадим Бойченко и его заместитель Ярослав Хотнянский. Страна выбирает своих героев По традиции торжество началось с исполнения государственного гимна и молитвы, которую прочел народный герой Украины капеллан Игорь Федоришин. «Для меня Мариуполь имеет особое значение. Когда я приехал сюда впервые, многие жители приветливо встретили нас, украинскую армию, как своих освободителей. Здесь как никто другой понимают, что такое война. Я хочу, чтобы вы знали, что вся Украина болеет за вас, молится, чтобы закончилась эта война», – обратился к залу отец Игорь. Минутой молчания почтили всех погибших в этой войне. Церемонию вел украинский поэт, журналист, телеведущий Дмитрий Лазуткин. Награды вручали известный украинский музыкант Александр Положинский, который не только часто выступает перед бойцами АТО, но и приобретает нужные для фронта приборы, помогает семьям, потерявшим жилье на войне, и народный герой Украины, мариупольский волонтер Лилия Болбат. «Я очень рада, что в моем родном городе проходит церемония награждения орденом «Народный герой Украины». Хочу поблагодарить наших военных, наших защитников: благодаря вам эта церемония состоялась, благодаря вам наш город – украинский, свободный и мирный. Спасибо вам огромное! Благодарю также всех жителей города, которые с самых первых дней войны помогают нашим защитникам», – сказала Лилия Болбат. Она отметила, что награду учредили волонтеры, увидев за год войны несовершенство государственной наградной системы и поняв, что те бойцы, которые совершают подвиги на передовой, останутся неизвестными и никогда не будут отмечены. «Для меня это действительно большая честь – быть сегодня тут и иметь возможность вручить награды настоящим народным героям, людям, которые не словом, а делом заслужили их», – сказал Александр Положинский. Война, которая стала работой По словам Лилии Болбат, на сегодняшний день орденом награждено 300 человек, 81 из них, к сожалению, посмертно. В Мариуполе награды получили 12 героев, в том числе трое – посмертно. Эмоциональной была речь вертолетчика, командира экипажа «МИ-8» Василия Мулика, получившего орден. Поблагодарив за награду, он выразил свое восхищение мужеством и стойкостью бойцов сухопутных войск, назвав их щитом и мечом армии. «Мои деяния не такие заметные, как тех ребят, которые получали и получат ее после меня, – отметил Василий. – Но я неизмеримо горд получить эту награду. Да, она не государственная и никак не отразится на моей пенсии, но я не забочусь об этом. Этот момент и торжественный, и скорбный, и радостный, и грустный для меня. Награду эту дают тем, кто не в кабинетах сидел, кто себе чужих дел не приписывал». Василий рассказал, что его основная задача – это эвакуация раненых. Он вывозил их отовсюду, в том числе и из Мариуполя, Иловайского котла и других горячих точек. Сколько человек эвакуировал на борту своего вертолета, Василий не считал, говорит, что, наверное, около 300: «Естественно, чувствовал ответственность. Как ни крути, все зависело от меня – как быстро я долечу. Во всем, что происходило, ничего не было ни веселого, ни интересного – это война, которая вдруг стала работой». Важна мотивация Татьяна Иваненко представляла военно-медицинский клинический центр Южного региона. В этот раз она была единственной женщиной, которая получила награду. Народный герой Украины, парамедик, координатор медицинской службы штаба национального сопротивления Иван Звягин рассказал, что за три года войны через ее спасительные руки прошло около 500 человек. 21 августа 2014 года при обстреле Гранитного, будучи сама раненой и контуженой, Татьяна весь день оказывала помощь пострадавшим, и только после того, как помогла всем, она в конце дня позволила медикам заняться и собой. За время войны погибло около 65 медиков, около 200 получили тяжелые увечья. «Я очень горд, что мои друзья удостоены этого ордена. Для меня на сегодняшний день это самая высокая награда в Украине, честная, народная, у меня к ней огромное уважение», – сказал Иван Звягин. В этот день орденом «Народный герой Украины» был отмечен еще один парамедик, хирург из Киева, волонтер медицинской службы «Ветерок» Геннадий Мясоедов. «Я не знал, что меня представят к награде. Волнуюсь. Благодарен народу Украины за то, что решил меня наградить, – сказал накануне церемонии Геннадий. – Это отличие не только меня лично, но и всех врачей, волонтеров, добровольцев, которые находятся на войне». Как и Василий Мулик, Геннадий не знает точно, скольким людям спас жизнь, а самым сложным в своей работе называет тот момент, когда приходит осознание, что ты уже ничем не можешь помочь человеку. Геннадия представила народный герой Украины, волонтер Галина Алмазова, водитель-парамедик, основатель службы «Ветерок». Истории мужества и бесстрашия У каждого, кто получил в этот день награду, своя история, об их бесстрашии рассказывали побратимы и сослуживцы. Например, замкомбрига 72-й бригады Валерия Гудзя представил начальник патрульной полиции Мариуполя Виталий Горкун, с которым он ранее служил, а также военный журналист Владимир Рунец. Тронула за душу история молодого «киборга», дончанина Алексея Гокова, корректировщика в ДАПе. Он ушел воевать, а в Донецке у него остались родители, поэтому он в совершенстве овладел умением корректировки огня. После ранения снова вернулся на передовую, воевал в Песках, Авдеевке, Марьинке, Широкино. По завершении торжественной части состоялся концерт группы «Тартак» и его лидера Александра Положинского. 12 героев 2 апреля в Мариуполе орденом награждены: Станислав Партала (Метро), полк «Азов»; Валерий Гудзь, замкомбрига 72-й бригады; Арти Грин (Зеленый), 25-й батальон; Татьяна Иваненко, военно-медицинский клинический центр Южного региона; Василий Мулик, командир экипажа МИ-8; Алексей Гоков, 55-я бригада; Андрей Копычин (Марадона), 8-й батальон УДА; Олег Книжник, 36-я бригада; Геннадий Мясоедов, медицинская служба «Ветерок». Роман Радивилов (Гюрза), 1-й батальон 54-й бригады, посмертно. Награду получила мама Людмила Петровна. Сергей Шилов (Грин), командир роты в 8-м отдельном батальоне ДУК ПС «Аратта», посмертно. Награду получила жена Елена. Андрей Кулягин, танковый батальон 93-й отдельной механизированной бригады, посмертно. Награду получил отец героя Александр. Анастасия Дмитракова, фото Евгения Носенко