Вторник, 4 апреля 2017 года, № 35

Лидерство объединенных громад очевидно Фото сайта www.kmu.gov.ua. Территориальные громады, объединяйтесь! Владимир Гройсман рассказал, почему с созданием ОТГ не стоит медлить.



Премьер-министр Украины считает реформу децентрализации успешной 1 апреля 2017 года исполнилось ровно три года с тех пор, как в Украине стартовала реформа децентрализации. Эта годовщина послужила поводом для встречи автора данной реформы – премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с представителями региональных СМИ. «До 2014 года мы теряли местное самоуправление, так как на центральном уровне ничего не делалось для того, чтобы дать возможность селам, поселкам и городам развиваться. С 2015-го началось реформирование бюджетной системы, мы фактически забрали у центра деньги и передали их на места. Громады, которые уже объединились, имеют бюджеты в 3-9 раз больше, чем у них было по отдельности. Скооперировавшись, они могут вместе содержать школы и детсады, строить дороги и другие объекты, – на местах всегда виднее, что нужно сделать в первую очередь. Мы стоим на пороге реформ в образовании и здравоохранении и должны осознавать, что без содействия со стороны органов местного самоуправления, без местной власти качественно провести эти реформы невозможно. Очень важно, чтобы на местном уровне мы с вами выбирали таких лидеров, которые способны проводить изменения быстро, качественно, публично и открыто», – подчеркнул Владимир Гройсман. Лидерство объединенных громад очевидно, отметил премьер-министр. По его словам, с 2014 по 2016 год местные бюджеты увеличились на 100 млрд грн: «Это колоссальный ресурс, которого они до этого не имели и потому не могли позволить себе модернизацию и развитие». На следующем этапе реформирования стоят задачи создать самодостаточную территориальную основу, для того чтобы можно было содержать объекты инфраструктуры, развивать экономику на местах и тем самым увеличивать местные бюджеты, а также передать больше ответственности на местный уровень. «Для правительства главный приоритет сегодня – развитие экономики, но мы все должны понимать, что национальный продукт создается на местах, а не в центральных кабинетах. Поэтому нам нужно четкое партнерство с местными органами власти, чтобы в каждом регионе и городе была программа развития местной экономики и условия для возобновления промышленности и создания рабочих мест, увеличивались местные бюджеты», – сказал премьер. По словам Владимира Гройсмана, идея децентрализации неоднократно подвергалась критике и нападкам, но, несмотря ни на что, он намерен защищать эту реформу и развивать ее. Журналисты поинтересовались, не лучше ли завершить реформу административным способом, если добровольно объединяться те или иные громады не желают. «Мы за создание объединенных территориальных громад на добровольной основе, – ответил Гройсман. – Принят закон, который позволяет объединить громады фактически без проведения выборов, это может решить проблему слабых местных громад, объединение в их интересах, так как позволит стать сильнее». В то же время премьер-­министр отметил, что городам для того, чтобы считаться самодостаточным ОТГ, не обязательно объединяться с другими громадами: «Объединение в первую очередь нужно селам. Вместе громады сильнее, богаче, эффективнее, по отдельности – слабые, экономически уязвимые и неэффективные. Области конкурируют за инвестиции в развитие экономики, кто завершит объединение раньше, получит экономические преимущества». Если проект по децентрализации будет успешным, это может стать хорошим заделом для президентской кампании Владимира Гройсмана, отметили журналисты, на что премьер сказал, что у него одна амбиция – сделать Украину экономически сильной. Юлия Франжева