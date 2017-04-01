Вторник, 4 апреля 2017 года, № 35

Горячо любимая Мариупольцам объяснили, почему отключили теплую воду 1 апреля в Мариуполе завершился отопительный сезон. Однако вместе с теплом горожане лишились и горячей воды. Это вызвало возмущение у мариупольцев, несмотря на то что за кубический метр теплой воды приходится платить более 70 грн. Власти объяснили, почему им пришлось принять такое важное, но непопулярное решение. По словам заместителя городского головы Михаила Когута, это связано с лимитами на голубое топливо. «Дело в том, что Мариуполь уже выбрал лимиты на газ, и, пока заключаются новые соглашения, мы не можем отбирать природный газ. Если бы мы начали несанкционированный отбор, то уже к концу лета долг «Мариупольтеплосети» из-за штрафов и пени увеличился бы на 100 млн грн. Это поставило бы под угрозу начало следующего отопительного сезона», – подчеркнул чиновник. Городской голова Вадим Бойченко попросил жителей города отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. «Мы приняли «Мариупольтеплосеть» с долгом 850 млн грн и сократили его до 780. Практически сделали невозможное для того, чтобы отопительный сезон 2016-2017 годов начался», – сказал мэр. По его словам, Мариуполь взял на себя определенные обязательства и обещания вовремя перечислять текущие платежи. Если город докажет состоятельность и платежеспособность, то его долг могут реструктуризировать и сократить на 400 млн грн. Тем не менее объяснения властей не успокоили горожан. «У меня маленькие дети, которые постоянно болеют. Как можно было отключать горячую воду сейчас! Мы вынуждены постоянно греть ее на печке. Тем более отключение было без предупреждения», – возмущается мариупольчанка Юлия Т. «Да это просто ущемление прав человека, лишение возможности нормально помыться. Хотя бы заранее объявили, мы бы бойлер поставили», – говорит пенсионерка Вера П. На сегодняшний день в Мариуполе централизованное водоснабжение использует всего 50 тысяч человек. По словам Вадима Бойченко, «Мариупольтеплосети» даже по нынешним тарифам невыгодно подавать горячую воду, и во многом это связано с тем, что в свое время в домах вырезали «обратки». Потому власти рассматривают вопрос, чтобы вовсе отказаться от централизованного горячего водоснабжения в городе. Владимир Щербаков