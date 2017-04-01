Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, вновь удивила: с 1 апреля будем платить отдельно за использованный объем газа и за его транспортировку и распределение.

Что изменится

По информации ООО «Азовгаз», занимающегося поставкой природного газа потребителям Мариуполя, с 1 октября 2015 года по 31 марта 2017-го цена на газ для населения составляла 6,879 грн за кубометр. Сюда же была включена стоимость доставки. С 1 апреля по решению НКРЭКУ из нынешней цены изымается стоимость транспортировки газа по магистральным трубопроводам и газораспределительным сетям. В результате тариф снизится примерно на 10% и составит около 6,12 грн за кубометр. Наряду с этим Нацкомиссия ввела ежемесячную фиксированную абонплату за доставку газа к потребителю. Она установлена из расчета поставки кубического метра газа в час и представляет собой различные суммы для разных типов прибора учета. Например, владельцы одного из самых распространенных счетчиков марки G4 будут дополнительно платить около 92 грн в месяц. Фактически использованный объем газа будет оплачиваться отдельно. Таким образом, уже в следующем месяце жители вместо одной платежки за газ получат две.

Для клиентов ПАО «Мари­упольгаз» установлены следующие тарифы на услуги: для бытовых потребителей (населения) – 1,88 коп. за 1 кубометр в час (без НДС), для небытовых – 10,388 коп. К слову, как планирует НКРЭКУ, в течение трех лет тарифы для населения и промышленности будут выравнены.

Для потребителей, которые пользуются только газовой плитой (счетчик G1,6), с 1 апреля оплата за доставку и распределение газа вырастет в 2,8 раза – с 179,36 грн до 508,69 грн в год. Жители, у которых прибора учета нет, платить будут в 5,8 раза больше – 813,91 грн в год.

Сомнительные выгоды новой системы

По мнению Нацкомиссии, новая система оплаты даст возможность потребителю выбрать поставщика услуги. Утверждение спорное. На сегодняшний момент в нашей стране существует единственный монополист на продажу голубого топлива населению – «Нафтогаз Украины». Другим поставщикам невыгодно продавать населению газ по цене на 30-40% ниже рыночной. Вот когда жители начнут платить за топливо рыночную цену без всяких субсидий – тогда и встанет вопрос о выборе одного продавца из нескольких.

Бедные будут платить больше

И второй нюанс. Не все потребители имеют приборы учета, а те, у кого он есть, не могут выбирать его мощность.

Больше всего платежи вырастут у тех абонентов, которые пользуются только газовой плитой. Им придется платить за транспортировку вдвое больше, чем тогда, когда эти расходы входили в общую цену за кубометр газа. Если потребитель использует газ и для отопления, то платежи за транспортировку больше всего увеличатся у тех, кто использует небольшие объемы – до 800 кубометров в год. При использовании в год 1,5-2 тысяч кубометров плата в среднем по стране будет сопоставима с прежней. Финансовая нагрузка на потребителей, которые используют газ для отопления больших частных домов, несколько снизится.

Однако самые неприятные перемены ожидают потребителей, не имеющих прибора учета. С 1 апреля тарифы за доставку газа для них в зависимости от региона проживания вырастут в 4-10 раз!

Если бы жители узнали о нововведениях заранее, то смогли бы предпринять меры для сокращения затрат. Например, заменить счетчики на менее мощные, перейти с газового отопления на твердотопливный котел. Теперь все потребители голубого топлива будут вынуждены платить даже в те месяцы, когда вовсе не будут пользоваться газом.

Кабмин против

На встрече с региональными СМИ, состоявшейся 31 марта в Киеве и посвященной вопросам децентрализации, премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил: «Мы проведем тщательные расчеты, насколько изменится для бытовых потребителей оплата за газ. Если разница окажется существенной, будет подготовлено обращение в Нацкомиссию с требованием более справедливого подхода к данному вопросу».