Вторник, 4 апреля 2017 года, № 35

Семейный альбом Украины Фото Евгения Носенко: Своими глазами. Каждый снимок, представленный на выставке, – свидетель событий, боли и радости украинского народа.



Выставка, подготовленная всеукраинской газетой «День», обосновалась в Мариуполе на две недели Наш город не удивить творческими встречами с украинскими деятелями культуры, искусства, политики, журналистики… Вот и на минувшей неделе в Мари­уполе побывали сотрудники всеукраинской ежедневной газеты «День» – журналисты Валентин Торба и Мария Прокопенко, а также заместитель директора по развитию агентства маркетинга газеты Александр Мельников. Приехали, по их словам, с просветительской миссией: привезли книги о прошлом и настоящем Украины и знаменитую фотовыставку «Дня», которая впервые за свою 18-летнюю историю открывается в нашем городе. В экспозиции представлены лучшие работы украинских фотографов – профессионалов и аматоров. И главное, мариупольцы смогут увидеть эти снимки совершенно бесплатно. Впрочем, как утверждают организаторы выставки, сама редакция также не тратит собственных средств, а привлекает спонсоров. За их счет оплачиваются печать выставочных фото, проезд в места проведения и призы победителям. «В процессе подготовки выставки организаторы рассмотрели более 3000 работ из разных уголков Украины, – рассказал Александр Мельников. – Выбрать из них 160 бывает совсем непросто. Традиционно экспозиция включает в себя такие разделы, как «Украинский мир», «Политика», «Фото с историей» и «Птицы водоемов». Также среди категорий есть и отдельная выставка «Мир глазами детей», где представлены работы авторов до 18 лет». В минувшую пятницу в Центре современного искусства имени Архипа Куинджи состоялось торжественное открытие выставки «День – 2016». «В этом зале, наверное, квинтэссенция жизни нашей страны, – поделилась директор департамента культурно-общественного развития Мариупольского горсовета Оксана Гринько. – Она такая разная: иногда веселая, иногда очень печальная, иногда страшная. Надеюсь, каждый день сюда будут приходить люди, всматриваться в лица на этих фотографиях, в наши пейзажи, влюбляться в родную Украину заново. Каждый снимок дарит нам какую-то эмоцию. Здесь можно увидеть, чем светятся наши глаза. Увидеть, что все мы – единый народ, со своей болью, своими радостями и успехами». В экспозиции представлены и работы трех мариупольских фотографов – Евгения Сосновского, Алины Комаровой и Дарьи Дунет. «За то, что «День» приехал в Мариуполь, редакции большой респект, – говорит Алина Комарова. – Знаете, не каждый политик, даже с охраной, готов сегодня ехать на восток. А вы приезжаете с невероятно сильной фотовыставкой об Украине… Поверьте, это станет настоящим событием для города. Прежде всего это важно для наших детей, для школьников». А вот Евгений Сосновский считает, что, если бы в центре страны больше интересовались жизнью Восточной Украины, если бы в Донбасс приезжало больше украинских театров, музыкантов, журналистов, развитие процессов, запущенных весной 2014 года, было бы другим. «Когда ездил на фотовыставки «Дня» в столицу, всегда благодарил за возможность показать Мариуполь в Киеве, – рассказал Евгений Сосновский. – Десяток представленных там снимков из нашего города – малая часть того, что хотелось бы показать всем украинцам. Но уже то, что выставка собирает фотографии со всей страны и позволяет составить «Семейный альбом Украины», как назвали ее в газете «День», очень хорошо. Рад, что в этом «альбоме» нашлось место для мариупольских фотографов. Теперь и жителям нашего города представилась возможность увидеть всю страну на фотографиях и глобально почувствовать то, что сейчас происходит в Украине». Посетители выставки смогут проголосовать за своего фаворита, который получит приз зрительских симпатий Николай Пожогин, Анастасия Дмитракова