Вторник, 4 апреля 2017 года, № 35

В чьих интересах блокада Донбасса? Глава правительства Украины полагает, что активисты подыграли стране-агрессору Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что торговая блокада Донбасса, организованная некоторыми народными депутатами и активистами, сыграла на руку России. Украинские предприятия, по словам главы правительства, приезжали на временно неподконтрольную территорию, забирали свой уголь и увозили на контролируемую территорию. Сырье использовалось в металлургической отрасли и для обеспечения Украины теплом и электроэнергией. «Звучали обвинения, что ведется торговля на крови, что часть денег идет на содержание российских боевиков. Я тоже против контрабанды, торговли сигаретами и водкой, – рассуждает Гройсман. – А давайте подумаем, что сделали наши псевдопатриоты – те, кто организовал блокаду. Считаю, они полностью подыграли Российской Федерации. Они сделали так, что Россия, обвинив Украину, украла украинские предприятия, которые были зарегистрированы в Украине, платили налоги Украине, имели счета в украинских банках, а валюта за продукцию, которую они экспортировали, заходила в Украину. Они (блокирующие. – Авт.) дали повод россиянам украсть эти предприятия и забрать 100% производимой там продукции. У меня вопрос: 100% угля и 100% металла, которые сейчас Россия перепродает на рынках третьих стран, кому эти деньги идут, в какой бюджет? В российский. И куда Россия их направляет? Не на поддержку ли своего войска? Не на поддержку ли тех территорий и боевиков и на их вооружение? На поддержку! Вот вам и вся формула. Я об этом говорил и говорю сейчас: это было не в интересах Украины. Одни сели на рельсы, другие – украли, поэтому Украина утратила 1% роста ВВП, а это сотни миллиардов гривен, которые должны были пойти в украинский бюджет. В конце концов, это рабочие места, люди, их зарплаты, угроза энергетической независимости. Это мое мнение, я говорю абсолютно откровенно и честно». Вместе с тем глава правительства не исключает, что среди нескольких сотен блокирующих были настоящие патриоты, полагавшие, что таким образом они борются за Украину. Соб. инф.