Суббота, 1 апреля 2017 года, № 34





Пневмокабина отправляется!

В добрый путь! Мариупольские технологии наконец-то превзошли американские.





Поездка из Мариуполя в Киев займет всего 47 минут

Горожанам больше не придется тратить 18 часов на поездку в поезде Мариуполь – Киев или «трястись» целую ночь в автобусе. Департамент транспорта и связи Мариупольского горсовета на днях предоставил «Ильичевцу. Город» эксклюзивную информацию: скоро к нашим услугам будет новое суперскоростное средство передвижения. На протяжении восьми месяцев проектом занималась группа японских ученых совместно с мари­упольскимивЂ‚транспортниками. Наконец упорная работа 64 специалистов новоиспеченной компании Mar-Navigation принесла свои плоды – инновационная пневмокабина FlyTube-1 готова к работе.

Совместное детище

Идея не нова. В 2012 году первый прототип пневмокабины представил американский инженер Илон Маск. Проект Hyperloop (с англ. гиперпетля) представляет собой систему размещенных на эстакадах трубопроводов диаметром 2,2 метра, в которых поддерживается очень низкое давление. По трубопроводам перемещаются капсулы, парящие на небольшом расстоянии от дна трубы за счет закачивания в зазор воздуха и аэродинамики. Разгоняемые электромагнитным импульсом кабинки смогут преодолевать 1200 км в час.

Директор департамента транс­порта и связи Мариупольского горсовета Василий Клат заверяет, что даже не слышал о разработке Маска, а мариупольская пневмокабина FlyTube-1 – его личная находка. «Инженеры работали в условиях полной секретности, поэтому ни о каком обмене опытом с американскими коллегами речи быть не может», – уверен Василий Клат.

Мы первые

Проект Илона Маска обещает появиться только в 2020 году в Дубае, а мариупольские пневмокабинки уже выехали на маршрут! Билеты появятся в продаже сегодня, 1 апреля, в кассах автовокзала и онлайн – на сайте горсовета. Стоимость одной поездки 724 гривны, а для пенсионеров и льготных категорий – 460 грн.

«Мариуполь во всем стремится быть первым, и это чудо техники – не исключение. Я хотел бы поблагодарить металлургов, которые помогли нам в реализации проекта», – отметил городской голова Вадим Бойченко.

Как это работает?

В отличие от проекта Илона Маска магистраль для кабинок ФлайТюб проложена под землей. Тоннель находится на глубине 133 метров. По словам главного инженера проекта – японского ученого Ацуто Фукуи, «кабинки абсолютно безопасны и оснащены всем необходимым: мягкими креслами, столиками и бесплатным доступом к Интернету». Пока трубная магистраль проложена только в киевском направлении, но городские власти обещают в следующем году проложить трубы и в Одессу.

Кабины FlyTube-1 рассчитаны на двух пассажиров, но инженеры предполагают к концу года выпустить на маршрут и более вместительные кабинки на 16 человек. Деньги на уникальный проект выделила городская власть Мариуполя, урезав расходы на собственную охрану, и японские инвесторы.

Кабинки уже курсируют от мариупольского автовокзала. Путешествие в столицу займет 47 минут.

Первыми испытателями стали студенты мариупольских вузов. Второкурсница Приазовского государственного технического университета Оксана Найденова в восторге от путешествия. Девушка поехала в пневмокабинке в столицу и сразу вернулась домой. «В начале поездки чувствуешь себя как на взлетной полосе, но в остальное время совсем не ощущаешь бешеной скорости. Я едва успела перекусить, как уже оказалась в Киеве, это невероятно!» – поделилась впечатлениями студентка.

Билеты в кабины FlyTube-1 можно приобрести на сайте Мариупольского горсовета

Татьяна Мацкова