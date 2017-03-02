Суббота, 1 апреля 2017 года, № 34





Адвоката признали виновным, но наказание отменили

В Апелляционном суде Донецкой области завершилось разбирательство по делу бывшего адвоката Игоря Бодягина, который был обвинен сотрудниками патрульной полиции в управлении транспортным средством в нетрезвом виде и ряде других нарушений.

Предыстория

2 декабря 2016 года в 2.45 на пр. Строителей полицейский патруль остановил водителя автомобиля, мотивировав свои действия тем, что номера машины были грязными и отсутствовала их подсветка. По свидетельству патрульного Станислава Калашникова, у водителя были признаки алкогольного опьянения. На месте был составлен протокол по ст. 130 КУоАП. Обвиняемый отказался проходить освидетельствование на месте, и дело было передано в Жовтневый районный суд, который вынес решение об админнаказании – взыскании штрафа в размере 10 тыс. 200 гривен и лишении права управления транспортом сроком на один год.

Решение Жовтневого суда адвокат опротестовал в суде высшей инстанции. На заседание Апелляционного суда пришли бойцы батальона «Аратта» и общественные активисты.

Только факты

Забегая вперед, отметим, что Апелляционный суд подтвердил решение Жовтневого суда о виновности адвоката по статье 130 КУоАП, однако отменил наложение взыскания, поскольку истек его трехмесячный срок. Сам же ответчик, а также его защитник считают, что полицейские при задержании и составлении протокола действовали с нарушениями правовых норм, а Жовтневый суд вынес неправомерное решение.

Обратимся к фактам: защита ответчика в апелляционной жалобе указала, что водитель в момент задержания был трезв, это документально подтвердила медэкспертиза,вЂ‚согласновЂ‚техосмотру автомобиль в исправном состоянии. Есть у защиты сомнения в объективности свидетеля, которыйвЂ‚самвЂ‚неоднократновЂ‚привлекалсявЂ‚квЂ‚административной ответственности. Среди других нарушений, названных стороной ответчика: свидетельские показания не были оформлены в установленном законом порядке, полицейские не сообщили задержанному о его правах и не предоставили доказательств исправности прибора для освидетельствования состояния опьянения, а также документов о том, что они вправе его использовать. Кроме того, о заседании в Жовтневом суде ответчику сообщили телефонограммой, авЂ‚невЂ‚письменным уведомлением, в итоге в суде Бодягин отсут­ствовал.

Подводя итоги

Несмотря на многочисленные аргументы стороны защиты и документальные подтверждения официальных экспертиз, судья оставил решение Жовтневого суда о виновности ответчика в админнарушении по ст. 130 КУоАП в силе.

Как отметил защитник Игоря Бодягина, на решения судов обеих инстанций было оказано давление со стороны полиции, отдельных СМИ и общественных активистов. Судебное решение должно быть основано на доказательствах, а не на домыслах или личной неприязни к некоторым категориям граждан, подчеркнул мариупольский адвокат.

Татьяна Собецкая