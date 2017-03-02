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Суббота, 1 апреля 2017 года, № 34


Как новенькие

По городу поехали чешские трамвайчики

На улицы Мариуполя выехали десять трамваев «Tatra T3». Они были закуплены еще в прошлом году в Праге и после капремонта на Днепровском заводе «Южмаш» с переоборудованием под мариупольскую колею и обновлением пополнили парк МТТУ. Передвижные единицы вышли на маршрут №10, всего на этом направлении теперь работает 13 трамваев. Соответственно, десять старых трамваев отправились на покой. Глава ОВГА Павел Жебривский предложил самый старый мариупольский трамвайчик оставить в ТТУ на память.

Транспорт был закуплен в рамках Стратегии развития Мариуполя. По предварительным соглашениям в этом году должно появиться 30 новых трамваев. «Наши амбициозные планы – пополнить парк коммунального транспорта Мариуполя новыми трамваями, троллейбусами и автобусами – по 60 единиц в каждой категории. Мы хотим, чтобы коммунальный транспорт был безопасным, комфортным и современным», – отметил мэр Вадим Бойченко. 

Благодаря инвестициям «Азовстали» новый городской транспорт оснащается системой GPS-навигации и программным комплексом. В июне жители  смогут отслеживать трамваи и троллейбусы с помощью специального мобильного приложения.

«Мариуполь становится все более европейским городом», – отметил Павел Жебривский.

Новые трамваи оборудованы современными информационными панелями и внешней системой оповещения для пассажиров с проблемами зрения. Летом во всем коммунальном транспорте появится бесплатный Wi-Fi.

Татьяна Мацкова  


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