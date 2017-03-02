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Суббота, 1 апреля 2017 года, № 34


Рикши не роскошь, а средство передвижения

Преимущества очевидны. Без суеты и толкотни: новый вид транспорта оценили журналисты «Ильичевца. Город».

У маршрутчиков появился экзотический конкурент

Долгое время, пока городской коммунальный транспорт находился в упадке, маршрутчики чувствовали себя вольготно: в ультимативной форме требовали повышения стоимости проезда, шельмовали льготников, но сервис не улучшали. Но ныне подвижной состав МТТУ пополняется, в довершение ко всему у частных пассажироперевозчиков появился серьезный конкурент – рикши-такси. Возможно, после этого владельцы маршруток задумаются не только о повышении качества обслуживания, но и о сдерживании собственных финансовых аппетитов.

Синергия традиций и новаций

По удивительному стечению обстоятельств рикши-такси впервые появились на улицах Мариуполя 1 апреля, как раз в день повышения стоимости проезда в маршрутках. По мнению экспертов, этот маркетинговый ход тонко рассчитан и поможет быстро переманить клиентов, недовольных обслуживанием в маршрутках.

Экзотическим транспортом управляют как пешие возницы (их труд оплачивается наиболее высоко и рассчитан на псевдолюбителей восточной культуры с тонкой душевной организацией), так и «высокотехнологичные» рикши – это вело-, мото-, авторикши, а также эконом-вариант – pig-рикши (аналог наших микроавтобусов). Стоимость услуг колеблется от трех гривен с человека (для коллективно-оптового заказа) до 200 гривен (индивидуальный заказ класса люкс), льготным категориям предоставляется скидка до 30% в обычные дни и до 50% – в праздничные.

За отдельную плату в таком такси можно заказать дополнительные услуги, например живое исполнение японского шансона, а вот молчание возницы обойдется дороже. Также можно забронировать свадебный рикши-кортеж. Однако есть одно но: курение и распитие спиртного в салоне запрещено, за этим строго следят.

Рикши-такси – это своего рода синергия традиций и новаций: так, уже разработано специальное мобильное приложение, с помощью которого можно сделать заказ, выбрать вид рикши, а также оставить свои отзывы о качестве обслуживания. К тому же транспорт оснащен системой GPS-навигации, что всецело вписывается в стратегию развития транспортной отрасли Мариуполя.

Некоторые чиновники и депутаты уже заявили о своей готовности пересесть на рикши-такси. Ну, посмотрим...

Японизация и экологизация

Рикши-такси – это транспорт нового поколения, а все новое, как известно, хорошо забытое старое.

Известно ли вам, что Япония выделяет государственные гранты под проекты, способствующие популяризации национальной культуры в других странах? В их число попала и Украина.

Помимо японизации упомянутая государственная программа имеет и сугубо экономический интерес. Дело в том, что в городах, где экологически чистые и безопасные рикши-такси постепенно вытесняют транспорт, работающий на бензине и дизельном топливе, уменьшаются выбросы парниковых газов. Право воспользоваться сэкономленными объемами квот на выбросы грантополучатели согласно Киотскому протоколу передают грантодателю.

Восточная философия на колесах

«Наш девиз: тише едешь – дальше будешь. Он идеально сочетается с созерцательной рассудительностью традиционной восточной философии», – рассказывает владелец местного рикши-такси Ждан Сакуров. Мариуполец вы­играл японский грант на развитие бизнеса и теперь активно осваивает денежные средства, а вместе с ними и городские просторы.

«Много лет я увлекаюсь восточной культурой, наконец-то мечта организовать в родном городе рикши-такси сбылась, – откровенно рассказал Сакуров. – Между прочим, сегодня многие мировые туристические центры предлагают клиентам покататься на колоритных восточных повозках. Так чем Мариуполь хуже? Туристический потенциал нашего города, на мой взгляд, полностью не раскрыт, и это нужно по возможности исправлять».

Собственник рикши-такси решил не ограничиваться туристическим профилем, а взяться за пассажироперевозки в городской черте.вЂ‚«ОбслуживаемвЂ‚частные заказы, в этом году планируем участвовать в конкурсе на маршруты. У нас все шансы на победу: цены – демократичные, в салоне – чисто и уютно, персонал – опрятный, вежливый и предупредительный, особенно по отношению к пенсионерам, подвижного состава выделим столько, сколько нужно, чтобы интервал движения был как в столичном метро – 2-3 минуты в час пик и 4-6 минут в остальное время. Перед выездом на линию транспортные средства проходят техосмотр, а персонал – алкотесты», – заверяет Сакуров.

Дебют удался!

Первые пассажиры рикши-такси остались довольны, так что можно с уверенностью сказать: дебют удался!

«В этот раз мне не нужно было торопиться, поэтому заказала пеший экипаж, в час он проходит около 5 км – идеальная скорость для того, чтобы делать акварельные наброски городских пейзажей, – рассказывает Людмила. – И что самое важное, в таком такси нет характерной для маршруток суеты, тесноты и духоты. Нет нервозной обстановки. А тем, кто куда-то торопится, лучше заказывать авторикши, они ездят со скоростью около 50 км/ч».

Чтобы покрыть растущие потребности города, хозяин бизнеса объявил о массовом наборе рикш, для начала готовы трудоустроить порядка 200 человек плюс к 80 штатным единицам. Не много и не мало, но и это частично позволит решить проблему безработицы в Мариуполе. Соискателям предлагают официальное трудоустройство, полный социальный пакет, бесплатные курсы повышения квалификации по части бега трусцой и искусству японского шансона.

«Я устроился рикшей-таксистом по зову не только души, но и тела: долгое время пытался сбросить вес, но никакие препараты не помогали, – поделился Артур. – Работа у нас, правда, тяжелая, в смену приходится пробегать 35-50 км, но благодаря ей я скоро стану атлетом. Велорикши – это по сути спортсмены, неважно, будущие или бывшие. Вместо того чтобы тратиться на жиросжигатели, лучше зарабатывать рикшей – теперь это мое жизненное кредо».

Есть ли будущее у рикши-такси в Мариуполе – покажет время, но, судя по первому дню работы, диковинная услуга пользуется бешеным спросом: только за первые шесть часов поступило порядка 300 заказов.

Приглашаем на работу!

Заработная плата мариупольского рикши будет составлять 8673 грн. Проводится набор на конкурсной основе. Хорошая физическая форма обязательна. Желающих трудоустроиться ждет Мариупольский городской центр занятости.

Телефоны для справок: (0629) 47-46-45, (0629) 47-45-60.

 

 

 

Полина Минаева  


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