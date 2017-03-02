Суббота, 1 апреля 2017 года, № 34





Единство и сотрудничество

В Мариуполе состоялся форум «Реформы в перспективе южного Донбасса»

Подобный масштабный форум уже во второй раз проходит в Мариуполе благодаря инициативе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и координатора проектов ОБСЕ в Украине, посла Вайдотаса Вербы. Год назад на восточноукраинском форуме «Восстановление через диалог» обсуждались проблемы местной инфраструктуры, бизнес-климата, разминирования территорий, оказания гуманитарной помощи. В этот раз речь шла о перспективах и реформах.

«Начиная с 2014 года мы поддерживаем в Украине диалог между центральными органами власти и муниципалитетами, – рассказал Вайдотас Верба. – Мы сосредоточены на помощи в решении вопросов децентрализации, безопасности, социальных вызовов времени. Мы предоставили возможность представителям местной власти, активным горожанам, общественным организациям встретиться, высказать свое видение, поговорить, определиться, сделать выводы».

Координатор проектов ОБСЕ отметил, что целью форума является сбор идей и предложений по реформированию Донецкой области. Вайдотас Верба уверен, что, сотрудничая и помогая друг другу, можно добиться больших результатов.

В работе форума «Реформы в перспективе южного Донбасса» приняли участие глава Донецкой ОГА Павел Жебривский, городской голова Мариуполя Вадим Бойченко, представители областной администрации, городского совета Мариуполя, а также международные организации и неравнодушная молодежь.

Приветствуя участников форума, Павел Жебривский рассказал об основных проблемах области, в их числе и восстановление жилья вдоль линии разграничения.

«На эту программу и для предоставления жилья вынужденным переселенцам по договоренности с Киевом выделялись бюджетные средства из отчислений налогов от крупных промышленных предприятий, работающих на неподконтрольной территории, – напомнил Павел Жебривский. – Но из-за того что крупные промышленные предприятия были незаконно отобраны на неподконтрольной Украине территории, область недополучит значительную сумму налогов, и поэтому реализация проекта откладывается».

Касаясь вопросов децентрализации, Павел Жебривский рассказал о создании объединенных громад, и в этом плане Мариуполю предстоит большая работа – скоро город прирастет новыми землями.

«Следует больше внимания уделять развитию среднего и малого бизнеса, – подчеркнул председатель Донецкой областной государственной администрации. – Монополия одной отрасли в крупном промышленном городе тормозит развитие экономики. Неминуемо разрушение патерналистских настроений, которые серьезно выражены на Донетчине. Это зацикленность людей на системных градообразующих предприятиях. Пока заводы работают – все нормально, а как перестали – все, ни работы, ни поступлений ­в бюджет».

Павел Жебривский для решения проблемы предложил программу формирования малого и среднего бизнеса в Донбассе. Ведь успешный средний класс – это залог процветающей экономики. Нашему городу на реализацию программы выделят 150 миллионов гривен из областного бюджета. «Очень надеюсь, что Мариуполь найдет достаточно средств, – сказал Павел Жебривский. – Финансирование будет 50 на 50, и тогда мы создадим прочный кластер малого бизнеса. Такие программы успешно действуют в странах Восточной Европы. Для ознакомления с ними мы уже начали отбор порядка 500 человек, которые отправятся в Европу перенимать опыт».

По словам председателя Донецкой ОГА, состоялся разговор с послами Латвии, Литвы и Польши о сотрудничестве в данном вопросе.

В ходе форума мэр Мариуполя Вадим Бойченко озвучил ряд актуальных проблем, которые мешают нашему городу полноценно развиваться. Одна из них – ­логистика.

«Практически на протяжении трех лет юг Донецкой области изолирован от всей Украины, – констатировал Вадим Бойченко. – В результате жители Мариуполя не имеют возможности быстро и комфортно добраться в другие регионы, а единственная трасса Мариуполь – Запорожье находится в плачевном состоянии».

Мэр Мариуполя кратко рассказал участникам форума о том, каким наш город был еще вчера, какими усилиями получилось его изменить и как он будет развиваться в дальнейшем. «Мы стали сплоченнее, – подчеркнул на форуме Вадим Бойченко, – получили поддержку области. И сегодня все наши инициативы поддерживаются не только словами, но и финансами».

Николай Пожогин