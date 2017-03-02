Суббота, 1 апреля 2017 года, № 34

Металлурги преодолеют трудности Несмотря на блокаду и потерю контроля над рядом предприятий, мариупольские меткомбинаты продолжают эффективно работать на благо города и страны В программе «Актуальный разговор» на телеканале «Сигма» генеральный директор металлургического комбината «Азовсталь» Энвер Цкитишвили рассказал, как повлияла на Мариуполь и Украину потеря контроля над рядом предприятий Группы Метинвест, как работается в нынешних сложных условиях мариупольским металлургам, а также о том, какой вклад вносят меткомбинаты в развитие нашего города и страны. Как отметил Энвер Цкитишвили, и для города, и для страны в целом последствия блокады и потери управления на предприятиях, расположенных на неподконтрольной Украине территории, очень тяжелые. Все без исключения предприятия были юридически зарегистрированы в Украине, целый ряд заводов – в нашем городе. Соответственно, все налоги они платили в государственный бюджет и в городской бюджет Мариуполя. В результате последних событий горбюджет потерял порядка 80 миллионов гривен, а для Украины потери составили 36 миллиардов гривен! «Люди, которые заблокировали движение поездов, верили, что, покупая уголь на неподконтрольных территориях, мы наносили стране ущерб, это их заблуждение, – сказал Энвер Цкитишвили. – Инициаторы этой противозаконной блокады искусственно создали эту ситуацию, и, к сожалению, не нашлось решимости сразу ее прекратить. Что мы в результате получили? Потеряли 36 миллиардов, а ведь они могли быть направлены исключительно на развитие Украины, поскольку мы, металлурги, всегда были и остаемся основным локомотивом, который поддерживал и развивал экономику страны». Говоря о работниках предприятий на неподконтрольной территории, Энвер Цкитишвили заверил, что Метинвест готов трудоустроить сотрудников, желающих и в дальнейшем работать на предприятиях компании: «Есть принципиальная позиция Рината Ахметова – находить пути для того, чтобы помочь этим людям. Работникам предприятий с неподконтрольной территории предоставляем рабочие места на заводах Мариуполя, Запорожья, Кривого Рога». По словам гендиректора «Азовстали», последствия блокады не лучшим образом отразились и на экономике Мариуполя. «80 миллионов гривен город мог бы вложить в развитие школ, детских садов, ремонт дорог и освещение, – заметил Энвер Цкитишвили. – Городская власть и сейчас выполняет эти работы, но раньше был дополнительный источник пополнения бюджета, теперь приходится заниматься восполнением и привлечением этих денег». Гендиректор «Азовстали» отдельно отметил, что, несмотря на негативные результаты последних событий, городская власть находит средства на развитие Мариуполя. «С того момента, как город возглавил Вадим Бойченко, а в исполнительную власть пришли неравнодушные люди с меткомбинатов, городской бюджет был приведен в порядок, – рассказал Энвер Цкитишвили. – Мариуполь за короткое время сделал очень много. Только с помощью системы ProZorro с момента ее реализации удалось сэкономить более ста миллионов гривен. Создан Фонд развития Мариуполя, разработана программа социально-экономического развития города. Если раньше мы, как градообразующие предприятия, решали отдельные проблемы и не видели динамики развития самой власти, то теперь понимаем, куда вместе двигаться дальше – есть стратегия развития Мариуполя». Генеральный директор «Азовстали» заверил мариупольцев, что, несмотря на сложнейшие условия работы, Группа Метинвест продолжает выполнять свои обязательства, в частности не отступает от плановой реализации экологических программ. «Мы, металлурги, всегда верны своим словам, наши действия и поступки открыты и честны, – сказал в заключение беседы Энвер Цкитишвили. – Тяжелый период дестабилизации, связанный с блокадой, и ее последствия мы обязательно преодолеем». В правовом поле Украины «Компания Метинвест работает исключительно в правовом поле нашей страны и международного права. Мы не приемлем вариантов работы, которые каким-либо образом нарушают законодательство», – подчеркнул Энвер Цкитишвили. Татьяна Собецкая