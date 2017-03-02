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Суббота, 1 апреля 2017 года, № 34


Школьный переворот

Фото Евгения Носенко: И развлечение, и обучение. Интерактивная игра «Принц, принцесса и дракон» помогла педагогам познакомиться и улучшить командные навыки.

Педагоги дискутировали о том, как сделать уроки интересными и полезными

Мариуполь впервые стал площадкой для проведения необычной конференции всеукраинского образовательного движения EdCamp Ukraine. Региональный форум состоялся вчера в ОШ №15. Учителя, методисты и директора школ из разных уголков страны собрались, чтобы обсудить актуальные проблемы образования в Украине. Участники разделились на 12 секций, в которых обсуждались современные подходы в обучении и применении в школах инновационных технологий, таких как компьютеры, проекторы, 3D принтеры и так далее. Но главной темой выступлений экспертов стала «Педагогика партнерства».

«Школа не должна быть чем-то оторванным от реальной жизни. В образовательном процессе всегда три составляющие: ребенок, учитель и родитель. Ответственность за качественное образование лежит на каждом из них. Сейчас мы стараемся активно привлекать родителей для участия в управлении школами и детскими садами и поощряем инициативных учеников», – отметила начальник управления образования Мариупольского горсовета Светлана Добровольская.      

Поддержал мероприятие и общественный союз «Зеленый центр Метинвест». Он не только финансово помог в организации не­обычной конференции, но и провел интересный мастер-класс по созданию живых картин. Гости сами попробовали взять в руки садовый инвентарь и высадить основу будущего шедевра.

«С ноября прошлого года участники клубов «Зеленый росток» постигают азы создания живых картин. Это искусство пользуется большим спросом по всему миру, и мы надеемся, что будет развиваться и в Мариуполе. Создать зеленый шедевр можно с помощью обычного мха на стене собственного дома – это не требует больших затрат», – рассказала эксперт, методист Городского центра внешкольной работы по месту жительства Татьяна Молокова.

«Также мы представили педагогам из других городов наш учебник «Уроки по охране окружающей среды». Его уже используют в некоторых школах, и мы надеемся, что после этой конференции им заинтересуются и другие учителя», – отметил координатор «Зеленого центра Метинвест» Сергей Магера.


Татьяна Мацкова  


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