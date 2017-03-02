Суббота, 1 апреля 2017 года, № 34





Помощь при рождении ребенка – онлайн

С 10 марта 2017 года Министерство социальной политики и Государственное агентство по вопросам электронного управления представили новую электронную услугу в сфере социальной защиты – назначение помощи при рождении ребенка.

Молодые родители могут подать необходимые документы в любое удобное время с помощью Интернет-сети без личного посещения районного управления социальной защиты.

Электронная услуга уже доступна на официальном сайте Минсоцполитики по адресу

e-services.msp.gov.ua, а также на едином государственном портале административных услуг my.gov.ua.

Электронные формы с автоматической проверкой введенных данных и интерактивными подсказками минимизируют риск допущения ошибок при их заполнении.

За счет автоматизации проверки введенных данных значительно ускоряется процесс рассмотрения документов и принятия решения о назначении помощи.

Соб. инф.