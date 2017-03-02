Суббота, 1 апреля 2017 года, № 34





Раус заменит Бабека

Прежний руководитель может вновь возглавить «Мариупольтеплосеть»

Напомним, на этой неделе мэр Мариуполя Вадим Бойченко провел целую серию кадровых перестановок, в том числе «обез­главил» «Мариупольтеплосеть», доверив ее руководителю Геннадию Бабеку пост председателя Приморской райадминистрации. Как оказалось, место главного тепловика Мариуполя недолго оставалось вакантным – в город возвращается Дмитрий Раус, руководивший «Мариупольтеплосетью» целых 7 лет.

В ноябре 2013 года Дмитрий Раус написал заявление «по собственному», ссылаясь на состояние здоровья, и оставил и город, и «Мариупольтеплосеть» с долгами более 800 млн грн. Позже выяснилось, что эти деньги предприятие взяло в кредит у государства под внедрение продвинутых технологий, суливших эффективные и экономичные услуги тепловиков. Еще в начале 2014 года в Мариуполе активно обсуждалась перспектива возвращения Рауса на покинутый добровольно пост. Но потом вокруг долгов «Мариупольтеплосети» разгорелся скандал, Раус исчез, а город понял, что платить кредитную дань придется лет семь.

Как оказалось, Геннадий Бабек не волшебник и растворять долги не умеет, но дело приобрело неожиданный поворот: сегодня, 1 апреля, Дмитрий Раус выступил с заявлением, что продает свой отель в Австрии и готов погасить 800 млн долга «Мариупольтеплосети». в свою очередь городская власть предложила ему вновь возглавить предприятие и вывести его на совершенно новый уровень. Оправдает ли Дмитрий Раус возложенные на него ожидания, мы узнаем уже в ближайшее время.

Соб. инф.