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Суббота, 1 апреля 2017 года, № 34


Дополнительный ресурс – децентрализация

Владимир Гройсман пообещал поддержку Мариуполю

Первого апреля исполняется три года с даты принятия правительственной Концепции реформирования местного самоуправления и территориальной организации власти, которая дала старт децентрализации. Именно этому событию была посвящена встреча премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с представителями региональных СМИ, которая состоялась вчера, 31 марта.

Благодаря децентрализации в городах, селах, поселках впервые за много лет появились ресурсы и полномочия для внедрения важных инфраструктурных проектов. «Мы будем идти дальше, чтобы позитивные результаты децентрализации ощущал каждый украинский гражданин», – подчеркнул Владимир Гройсман.

По его словам, за три года реформы поступления в местные бюджеты увеличились на 78 млрд грн – с 68,6 млрд в 2014 году до 146,6 млрд в 2016-м. В этом году предполагается увеличение местных бюджетов до 170 млрд грн.

Процесс децентрализации и создания объединенных территориальных громад, которые сами принимают социально-экономические решения развития регионов, набирает обороты, считает премьер. На начало 2017 года создано 366 объединений территориальных громад, которые правительство признало самодостаточными.

В состав таких объединений вошло около 1800 бывших местных советов. На сегодня в объединенных территориальных громадах проживает более трех миллионов граждан.

30 апреля состоятся первые в этом году местные выборы еще в 47 громадах. Такие темпы меж­муниципальной консолидации международные эксперты называют очень высокими.

Ожидается, что 2017 год станет ключевым в вопросе формирования базового уровня местного самоуправления.

«Эти реформы дают возможность развиваться местным громадам и возрождать их самобытность, укреплять основы местного самоуправления», – сказал Владимир Гройсман. Контроль за эффективностью расходования средств местных бюджетов, по мнению премьер-министра, теперь должен быть возложен на общественность, в том числе и на журналистов. А громадам стоит более ответственно подходить к вопросу выбора местной власти, поскольку она теперь наделена большими полномочиями.

Мариупольские журналисты поинтересовались у премьера, как решить проблемы, возникшие при объединении с участием громад населенных пунктов на линии фронта, в том числе Широкино, Лебединского, Коминтерново.

Владимир Гройсман ответил, что это в компетенции Донецкой областной военно-гражданской администрации, а на восстановление Широкино нужно привлекать международные финансовые ресурсы. По словам премьера, у нас, в Мариуполе, весьма компетентный городской голова Вадим Бойченко, который знает, что нужно для этого сделать, а премьер, пообещал Гройсман, его поддержит.

Юлия Франжева  


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