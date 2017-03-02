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Суббота, 1 апреля 2017 года, № 34


Взорвался внедорожник

Намеренный взрыв. Машину рвануло именно в тот момент, когда в ней находился полковник СБУ. Кто хотел рассчитаться с правоохранителем и за что, сейчас выясняет полиция и сотрудники службы безопасности.

Сотрудник СБУ погиб на месте, основная версия – теракт

Вчера в 8:35 в Мариуполе был взорван внедорожник Toyota Prado, в котором находился полковник СБУ Александр Хараберюш. Машина была припаркована вблизи многоэтажки на пересечении пр. Металлургов и ул. Кафайской, где проживал правоохранитель после приезда в наш город три года назад. Водителю оторвало обе ноги, он скончался после прибытия медиков, сообщает MRPL.CITY.

По прибытии скорой помощи автомобиль продолжал взрываться, окружающие люди и прохожие не пострадали. Взрыв был достаточно мощный, по словам очевидцев, у автомобиля сорвало крышу.

Место происшествия тут же было оцеплено, работали полиция и взрывотехники. В числе версий рассматривается теракт, заявил начальник ГУ НП в Донецкой области Вячеслав Аброськин и объявил, что полиция переходит на усиленный вариант несения службы.

«Одна из версий взрыва – теракт, организованный диверсионно-разведывательной группой террористов «ДНР». В Мариуполе и на всей территории Донетчины усиливается несение службы полицейскими подразделениями. Прошу жителей с пониманием отнестись к мерам, предпринимаемым правоохранительными органами», – написал Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

Спецоперацию тут же ощутили местные водители – сотни автомобилей стояли в пробках, полиция проводила проверку в связи с терактом. В Кальмиусском районе автомобильный затор растянулся от пересечения ул. Заозерной и Мамина-Сибиряка до площади Левченко. Аналогичная ситуация была и в других районах города.

Наши журналисты выехали на место происшествия и пообщались с жителями дома и очевидцами трагедии. Сослуживцы Александра Хараберюш рассказали, что полковник был настоящим патриотом Украины, на него можно было всегда рассчитывать. Коллеги также говорят, что в адрес полковника неоднократно поступали угрозы.

Александр Хараберюш не дожил до 40 лет, у него осталось двое детей, младшей девочке всего два года.

«СБУ сделает все, чтобы найти и наказать виновных. Долги мы отдаем быстро», – сказал глава СБУ Василий Грицак и заверил, что семья получит полную поддержку. «Мы не оставляем своих в беде», – отметил Василий Грицак.

Василий Грицак, глава СБУ: «СБУ сделает все, чтобы найти и наказать виновных. Долги мы отдаем быстро».

Ирина Славина  


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