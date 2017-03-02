Суббота, 1 апреля 2017 года, № 34

Как две капли похожи Каждый из нас наверняка задумывался, что где-то там, в большом мире, есть твоя точная копия. Редакция газеты «Ильичевец. Город» подготовила фотоподборку известных мариупольцев – двойников звезд кино и музыки В стильных очках Сергей Тарута Таланты народного депутата Сергея Таруты раскрылись в бизнесе и металлургии, но он совсем не чужд культуре и искусству – в комитете Верховной Рады по вопросам культуры и духовности возглавляет подкомитет по вопросам охраны историко-культурного наследия.

Вуди Аллен Известный кинорежиссер, актер-комик, обладатель премии «Оскар», знаток литературы, кинематографа, музыки. Зрители обожают интеллектуальные комедии Аллена, а голливудские звезды почитают за честь сниматься в его фильмах.

Что поднимает ввысь Евгений Стрижев Евгений – молодой и очень талантливый дизайнер, хороший друг нашей газеты. Скажем по секрету, обновленный «Ильичевец. Город» – во многом его заслуга, специально для нас он разработал особый, фирменный стиль. Александр Васильев Бессменный лидер культовой для рокеров группы «Сплин». С момента ее создания прошло всего 23 года, а кажется, что «сплины» были всегда. Слушатели любят тексты и музыку группы за их философичность, романтику, игру слов.

Парень из нашего двора Андрей Федай Депутат Мариупольского горсовета Андрей Федай рано начал свою трудовую деятельность. Как-то в одном интервью он признался, что первую зарплату получил в 14 лет. Одна из вершин в его карьере – должность секретаря горсовета, которую Федай занимал с 2010 по 2015 год. Мэтт Деймон Американский актер, продюсер, сценарист, лауреат премии «Оскар». «Умница Голливуда» – так называют его коллеги. И не только потому, что он снимался в фильме «Умница Уилл Хантинг». По признанию актера, в жизни он обычный парень, правильный, нескандальный.

Мэтр на мэтр Константин Балабанов Доктор политических наук, профессор, бессменный ректор Мариупольского государственного университета. Создал МГУ с нуля – сейчас это центр народной дипломатии, единственный классический вуз в Донецкой области и один из 28 в Украине.

Мартин Скорсезе Как Константин Балабанов является легендой высшего образования Мариуполя, так и Мартин Скорзесе – легенда мирового кинематографа. Мастер гангстерских лент. Обладатель более 100 кинопремий и призов, включая «Золотую пальмовую ветвь» и «Оскар».

Все дело в кепке? Писатель Стивен Кинг (слева) – автор произведений разнообразных жанров, включая ужасы, триллер, фантастику. Его называют «королем ужасов». Фотожурналист Сергей Ваганов (справа), без сомнения, мастер репортажной фотографии. Сотрудничает с ведущими украинскими и международными СМИ.

Ум и коса – женская краса Благодаря своему таланту актриса Рейчел Вайс (справа) смогла добиться многого, в том числе и заветной статуэтки «Оскар». В активе ее двойника, мариупольской журналистки Людмилы Шишхановой (слева) тоже немало достижений. Недавно Людмила возглавила один из городских каналов – «ТВ7».