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Суббота, 1 апреля 2017 года, № 34


Как две капли похожи

Каждый из нас наверняка задумывался, что где-то там, в большом мире, есть твоя точная копия. Редакция газеты «Ильичевец. Город» подготовила фотоподборку известных мариупольцев – двойников звезд кино и музыки

В стильных очках

Сергей Тарута

Таланты народного депутата Сергея Таруты раскрылись в бизнесе и металлургии, но он совсем не чужд культуре и искусству – в комитете Верховной Рады по вопросам культуры и духовности возглавляет подкомитет по вопросам охраны историко-культурного наследия.


Вуди Аллен

Известный кинорежиссер, актер-комик, обладатель премии «Оскар», знаток литературы,  кинематографа, музыки. Зрители  обожают интеллектуальные комедии Аллена, а голливудские звезды почитают за честь сниматься в его фильмах.


Что поднимает ввысь

Евгений Стрижев

Евгений – молодой и очень талантливый дизайнер, хороший друг нашей газеты. Скажем по секрету, обновленный «Ильичевец. Город» – во многом его заслуга, специально для нас он  разработал особый, фирменный стиль.

Александр Васильев

Бессменный лидер культовой для рокеров группы «Сплин». С момента ее создания прошло всего 23 года, а кажется, что «сплины» были всегда. Слушатели  любят тексты и музыку группы за их философичность, романтику, игру слов.


Парень из нашего двора

Андрей Федай

Депутат Мариупольского горсовета Андрей Федай рано начал свою трудовую деятельность. Как-то в одном интервью он признался, что первую зарплату получил в 14 лет. Одна из вершин в его карьере – должность секретаря горсовета, которую Федай занимал с 2010 по 2015 год.

Мэтт Деймон

Американский актер, продюсер, сценарист, лауреат премии «Оскар». «Умница Голливуда» – так называют его коллеги. И не только потому, что он снимался в фильме «Умница Уилл Хантинг». По признанию актера, в жизни он обычный парень, правильный, нескандальный.


Мэтр на мэтр

Константин Балабанов

Доктор политических наук, профессор, бессменный ректор Мариупольского государственного университета. Создал МГУ с нуля – сейчас это центр народной дипломатии, единственный классический вуз в Донецкой области и один из 28 в Украине.


Мартин Скорсезе

Как Константин Балабанов является легендой высшего образования Мариуполя, так и Мартин Скорзесе – легенда мирового кинематографа. Мастер гангстерских лент. Обладатель более 100 кинопремий и призов, включая «Золотую пальмовую ветвь» и «Оскар».


Все дело в кепке?

Писатель Стивен Кинг (слева) – автор произведений разнообразных жанров, включая ужасы, триллер, фантастику. Его называют «королем ужасов».

Фотожурналист Сергей Ваганов (справа), без сомнения, мастер репортажной фотографии. Сотрудничает с ведущими украинскими и международными СМИ.


Ум и коса – женская краса

Благодаря своему таланту актриса Рейчел Вайс (справа) смогла добиться многого, в том числе и заветной статуэтки «Оскар». В активе ее двойника, мариупольской журналистки Людмилы Шишхановой (слева) тоже немало достижений. Недавно Людмила возглавила один из городских каналов – «ТВ7».

  


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