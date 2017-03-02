Четверг, 30 марта 2017 года, № 33

Когда без поддержки не обойтись Не проходите мимо. Людям преклонных лет так нужны внимание, сочувствие и душевное тепло!



Пожилые мариупольчанки – ветераны труда и войны просят о помощи Мы живем в непростое время. Среди тех, кто относится к категории социально незащищенных, оказались пенсионеры, ветераны труда и войны. Зачастую пожилые люди нуждаются не только в материальной помощи, но и просто в полезном совете, участии и понимании… «Пишу со слезами на глазах» В редакцию «Ильичевца. Город» обратилась постоянная подписчица газеты. Из письма Александры Хуриленко: «Я – участник войны, ветеран труда, 30 лет проработала в железнодорожном цехе комбината имени Ильича. Сейчас оказалась в тяжелейшем положении, уже четыре месяца прикована к постели. Пенсия не покрывает моих расходов, иногда не хватает даже на необходимое… Хотелось, чтобы кто-нибудь проведал, мне было бы легче от того, что обо мне помнят». Александре Васильевне 88 лет. До недавнего времени она могла сама себя обслуживать, но нынешней зимой получила тяжелую травму. Пожилой женщине помогает ее дочь, но она и сама находится в затруднительном финансовом положении и не располагает достаточным количеством времени для ухода за больной матерью. Председатель совета ветеранов меткомбината имени Ильича Александр Проскурин заверил, что они не забывают о бывших работниках предприятия. «Мы поддерживаем связь с теми, кто к нам обращается, – рассказал Александр Проскурин. – Обязательно разберемся в ситуации, в которой оказалась Александра Хуриленко, выясним, чем можно помочь, и, конечно, поддержим ветерана». Разобраться в проблеме обещал и председатель совета ветеранов войны Центрального района Юрий Варламов: «Если человек состоит на учете в нашей организации и обращается за помощью, мы проверяем, в чем он нуждается,вЂ‚оказываемвЂ‚посильную поддержку». Варламов посоветовал пожилым людям, оставшимся без помощи, обращаться в районные администрации. Выходом из создавшейся ситуации для пожилых людей может стать помощь сотрудников территориальныхвЂ‚центров.вЂ‚Однако, как рассказала завотделением соцпомощи на дому терцентра Центрального района Людмила Домашенко, соцработники не обслуживают лежачих больных, которые нуждаются в круглосуточном уходе. Тем не менее заведующая записала данные ветерана войны и заверила, что женщину посетят и выяснят, в чем она остро нуждается. Обман по объявлению? Другой нашей подписчице, Людмиле Ивановой, требуется помощь совсем иного рода. Поверив объявлению в газете, она оказалась жертвой недобросовестных продавцов. «Я решилась заказать слуховой аппарат по объявлению «Товары почтой», – рассказала Людмила Иванова. – Заплатила за него 499 грн, но он мне не подошел. Прибор я сразу же отправила обратно с просьбой обменять его на другой, за 249 грн, попросила только оплатить пересылку. Вот уже третий месяц каждую неделю звоню продавцам, а мне говорят, что нужно ждать, когда рассмотрят мою ситуацию!» ТакимвЂ‚образом,вЂ‚пенсионерка оказалась и без денег, и без медицинского прибора. К слову, в рекламном объявлении «Товары почтой» четко указано: «14 дней гарантия обмена/возврата денег». Адреса фирмы нет, есть только город, номер абонентского ящика и телефоны. Мы попытались связаться с продавцом. Нам ответили, что 14-дневный срок для обмена давно прошел и что в ситуации непременно разберутся… Сама же несостоявшаяся покупательница уже не сомневается, что ее просто-напросто обманули. В обществе защиты прав потребителей Украины прокомментировали так: «Если товар приобретен онлайн, покупка может быть аннулирована в течение 14 дней с возвратом денег. Это правило не распространяется на товары, приобретенные у частного лица, и на некоторые категории товаров». Права покупателей регулирует Закон Украины «О защите прав потребителей», а также Правила продажи товаров на заказ и вне торговых или офисных помещений, Гражданский кодекс Украины. Чтобы не стать жертвой обмана, прежде чем совершить покупку, следует внимательно изучить данные, указанные в объявлении: проверить название субъекта, наличие адреса склада или офиса, подробного описания товара, способов оплаты и доставки и пр. Если рассматривать частный случай Людмилы Ивановой, то здесь есть много нюансов. Согласно статье 9 Закона Украины «О защите прав потребителей» обмен или возврат осуществляется только при условии, что товар не использовался, сохранена упаковка. Статья 8 Закона Украины «О защите прав потребителей» гласит, что продавец имеет право отказать в процедуре возврата при условии нарушения пользователем правил сохранности. Кроме того, обмену и возврату не подлежат определенные виды товаров, в том числе и изделия медицинского назначения. Вернуть в таком случае товар или деньги можно только по договоренности с продавцом. В спорной ситуации – в суд При игнорировании компанией требований о возврате неподходящего товара покупатель может обратиться в суд, если у него есть документы, подтверждающие покупку и оплату. Татьяна Собецкая