Четверг, 30 марта 2017 года, № 33

Спросите у юриста с Татьяной Собецкой Свои вопросы присылайте на адрес электронной почты: pressa@mtv.pics или в СМС-сообщении по телефону 097-853-11-44. Консультирует читателей заведующая юридической консультацией Левобережного района Мариупольской городской коллегии адвокатов Елена Ивашина. Статус переселенца для жителей Сартаны «Я живу в Сартане, моя сестра – в Талаковке. Мы планируем переехать в другой город на подконтрольной Украине территории. Сможем ли мы оформить статус внутренне перемещенного лица, получать материальную помощь и пользоваться другими льготами для переселенцев?» Марина Анатольевна, пос. Сартана – В перечень населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют или осуществляют не в полном объеме свои полномочия, включены и пункты, расположенные вблизи линии противостояния сторон конфликта в Донбассе. Кабмин расширил список населенных пунктов, переселенцы из которых имеют право на получение соответствующего статуса и материальной помощи. Это дает возможность людям, которые выезжают из зоны проведения АТО, стать на учет в органах власти по месту временного проживания (пребывания) и вовремя получить все социальные выплаты. В перечень вошли поселки городского типа Сартана, Талаковка и Ломакино Кальмиусского района Мариуполя (хотя самого города в перечне до сих пор нет). Договор пожизненного содержания: возможные риски «Как обезопасить себя при заключении договора пожизненного содержания? Может ли одна из сторон расторгнуть договор и в каких случаях? Будут ли претендовать наследники отчуждателя (в случае его смерти) на жилье? Есть ли риск того, что они могут отсудить жилье в судебном порядке?» Екатерина, подписчица газеты – При заключении договора пожизненного содержания приобретатель жилья обязуется содержать отчуждателя пожизненно. Обычно он платит отчуждателю какую-то крупную сумму в момент заключения договора (примерно 20-30% от стоимости квартиры) и выплачивает оговоренную сумму на содержание ежемесячно. Заключение таких договоров регулируется Гражданским кодексом Украины (глава 57). Данный договор заключается на неопределенный срок и только между физическими лицами. Отчуждателями могут быть нетрудоспособные лица, пенсионеры или инвалиды. При этом отчуждатель обязательно должен быть дееспособным. Приобретатель становится собственником имущества сразу после подписания договора, но не может распоряжаться имуществом до вступления договора в силу, т.е. до смерти отчуждателя. Отчуждатель, в свою очередь, тоже не может распоряжаться квартирой после подписания договора, но имеет право проживать в ней пожизненно. Договор пожизненного содержания может быть расторгнут по требованию обеих сторон в случае невыполнения одной из них обязанностей по договору. В случае расторжения договора имущество возвращается отчуждателю. Затраты приобретателя не компенсируются. Приобретатель может расторгнуть договор, если его материальное положение больше не позволяет содержать отчуждателя. В случае смерти приобретателя обязанности по договору переходят к его наследникам, которые вправе отказаться от соблюдения договора. В этом случае квартира возвращается отчуждателю. Несмотря на очевидную выгоду покупки недвижимости по договору пожизненного содержания, нужно учитывать и возможные риски. Нельзя исключать возможность того, что спустя годы объявятся родственники отчуждателя и будут пытаться расторгнуть договор через суд. Если вы будете соблюдать все условия договора, то вряд ли они добьются положительного результата. Заключая договор, лучше берите на себя обязательства только по выплате денег отчуждателю, причем в виде банковского денежного перевода. Тогда у вас будет документальное доказательство того, что вы содержали отчуждателя.