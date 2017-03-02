Четверг, 30 марта 2017 года, № 33

Обратная связь с Татьяной Мацковой Делитесь с нами новостями, замечаниями, мнениями. Отправляйте SMS на номер 067-172-89-66 или на почту pressa@mtv.pics Полиция не хочет замечать краж металлолома? «Воры замучили, а от полиции никакой помощи. 27 марта видел, как злоумышленники пилили у соседей металл по ул. Волнистой, 21. Я неоднократно писал по этому поводу обращения в полицию, но мне отвечают, что факты проверили и все в порядке. Живу я по ул. Волнистой, 23, заметил, что на нашей улице уже не раз происходили хищения металла. За моим домом выкручивали трубы из земли, рвали кабель. Но расследованием никто не занимается. Я писал жалобу на имя начальника Центрального отдела полиции в городе Мариуполе. От полиции одна отписка: «признаки криминального правонарушения не обнаружены». В итоге хищения металоллома так и продолжаются, я заметил, что воры уже присматриваются и к моему забору из сетки-рабицы», – бьет тревогу мариуполец Владимир Диденко. Перевозчик VS пассажир «Неоднократно в мариупольских СМИ описывались случаи того, как маршрутки не останавливаются перед пожилыми людьми или закрывают двери прямо перед их носом. Например, в июле со мной случился неприятный случай. На улице Торговой водитель автобуса №153, завидев на остановке пенсионерку, проехал на 40 метров вперед, но я не растерялась и с больной ногой догнала автобус. Я попросила телефон диспетчера, кондуктор ткнула пальцем в информационную справку и буркнула: «А что вы хотите, вас же везут?» «Но как везут?» – возразила я. После чего на меня вылился весь запас нецензурной брани со стороны кондуктора. Рассердившись, я сказала, что буду добиваться увольнения кондуктора- грубияна, но женщина лишь усмехнулась: «А я здесь и не работаю». Оказалось, что кондуктор работает без официального трудоустройства, а номер телефона, который я выписала из вывешенной в автобусе информации для пассажиров, уже лет 20 как не действует. Я узнала, что маршрут обслуживает некий перевозчик Сидоренко, но, несмотря на то что делами занимается он, документы оформлены на его жену. Пыталась найти контакты Сидоренко, но их мне никто не дал, даже в диспетчерской. В департаменте транспорта, по сути, тоже ничем не помогли, разве что вызвали водителя. На мои вопросы мэрия отвечала одними отписками», – рассказала Людмила Мартыненко. Не так пессимистично оценивают ситуацию в Мариупольском горсовете и уверяют – рычаги решения вопроса есть. Как прокомментировал обращение нашей читательницы директор департамента транспорта и связи Мариупольского горсовета Василий Клат, «во-первых, с юридической точки зрения я не могу обязать явиться самого Сидоренко, так как если у меня заключен договор с его женой, то ответственной считается она. Я не могу ему предъявить претензии. Во-вторых, мы всегда рассматриваем подобные случаи и боремся с нарушениями по мере возможностей. Получив обращение жителя, мы вызываем виновного водителя или кондуктора и проводим профилактическую беседу, просим его извиниться перед пассажиром и стараемся первый раз мирно урегулировать конфликт. Мы заносим имя невежливого работника в свой список и, если ситуация повторяется, требуем, чтобы перевозчик принял меры, если же и это не помогает, следующим нашим требованием будет увольнение некомпетентного водителя или кондуктора. Хочу заметить, что последнее время количество жалоб сократилось, но если неприятная ситуация все же случилась, обязательно обращайтесь в контакт-центр Мариупольского горсовета по номеру 15-55 или 050-345-15-55, 067-345-15-55. К сожалению, невозможно в одночасье перевоспитать всех водителей, а перевозчиков в городе не так много, чтобы без разбора лишать их лицензии за такие ошибки персонала». Город меняется «Я живу в частном секторе Кальмиусского района на улице Солдатской, совсем рядом c нами микрорайон с многоквартирными домами, через который я хожу в супермаркет за продуктами. Недавно несколько домов по улице Курчатова перешли в ОСМД и преобразились до неузнаваемости. В рамках конкурса «Уютный двор» во дворах появились современные удобные лавочки и красивые беседки. Жители поддерживают чистоту на придомовой территории – глаз радуется. Детвора из соседних домов тоже бегает посидеть в беседке. Спасибо городской власти и Фонду развития Мариуполя за такое преображение», – поблагодарила мариупольчанка Оксана Лях.