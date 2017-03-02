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Четверг, 30 марта 2017 года, № 33


Все по правилам

Для рекламистов и предпринимателей расписали «можно» и «нельзя»

Новые правила налагают ряд ограничений на размещение рекламных конструкций в центральной, а именно исторической части города: здесь запрещено устанавливать наземные рекламные средства площадью от 6 м2, размещать штендеры, растяжки, троллы (растяжки на линиях электропередач, так называемые троллейбусные растяжки), а также рекламу на фасадах зданий с нарушением их архитектоники.

Приоритет отдается рекламным средствам малого формата, вывескам на фасадах, если они соответствуют стилю исторических зданий.

Рекламные конструкции больших размеров целесообразно размещать в районах, где нет плотной застройки. Реклама на домах не должна визуально конфликтовать с архитектурой.

Как сообщили в главном управлении архитектуры и градостроительства, в местах компактного размещения билбордов их будут прореживать, минимально допустимое расстояние между этими конструкциями было увеличено вдвое – с 50 м до 100 м.

Рекламные вывески по новым правилам не могут содержать перечень товаров и услуг, меню и другую информацию, которая не подлежит обязательному обнародованию в соответствии с Законом «О защите прав потребителей».

Кроме того, вывески не должны препятствовать эксплуатации зданий и сооружений, а также мешать свободному перемещению пешеходов и могут размещаться не выше первого этажа. Если они закрывают ограды балконов и декор фасада, а также таблички с названием улиц, домов, охранных знаков и др., это считается нарушением.

Устанавливая вывеску, следует брать во внимание архитектурный стиль, наличие декоративных элементов на здании, а также колористику фасада. Данный элемент не должен закрывать более половины прозрачной части окон, дверей и витрин, а его площадь не может превышать 3 м2.

В исторической части города вывески недопустимо оформлять в виде светового табло, мониторов, бегущей строки и динамической подсветки.

Если в здании несколько собственников или арендаторов и они пользуются общим входом, то вывески на фасаде должны размещаться на одной стороне на небольших табличках из одинакового материала и быть одного размера (до 0,3 м2).

  


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