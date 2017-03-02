Четверг, 30 марта 2017 года, № 33

Блог Юлии Франжевой



Вульгарность – в тираж?

В мире бизнеса от имиджа и рекламы зависит если не все, то очень многое. Поэтому в части самопрезентации оригинальность и узнаваемость правят бал. И все бы хорошо, но «двигатель прогресса» приобретает временами гротескно-уродливые формы.

Смелая и безграничная фантазия может сыграть злую шутку не только со своим автором, но и с целым городом. Наглядный пример того, как это происходит, – наружная реклама и вывески на жилых домах.

Некоторые предприниматели умудряются идти в чужой монастырь со своим уставом, «осовременивая» внешний облик видавших виды жилых строений, руководствуясь исключительно собственным вкусом и представлениями о прекрасном. В итоге эти порывы, а точнее потуги, противоречат не только законам красоты и гармонии, но и законодательству Украины. Удручающе выглядит проспект Мира, взять хотя бы район между Городским парком и Мариупольской автошколой ОСОУ (ДОСААФ). Так, в красно-коричневом доме часть фасада выкрашена в небесно-голубой цвет, над входом вывеска «Ломбард» – «колористический абсурд», наверняка, понадобился для пущего привлечения внимания. Таким же принципом, видимо, руководствовался и владелец одного из ближайших кафе, обозначивший вход в заведение ярко-желтой краской, притом что цвет здания – розовый! Некоторые предприниматели предпочитают полностью спрятать панели первого этажа рекламными плакатами и пластиковой облицовкой, в результате облик здания теряется.

Аляповатость отнюдь не делает магазины и офисы оригинальными и узнаваемыми, они всего лишь тиражируют вульгарность и, что самое печальное, безнадежно портят наш город.