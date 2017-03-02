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Четверг, 30 марта 2017 года, № 33


Вкус вместо безвкусицы

Фото Евгения Носенко: Перезагрузка двигателя торговли. Основные проспекты Мариуполя перенасыщены билбордами, пришло время прореживать рекламные щиты, считают местные чиновники.

Внешнюю рекламу и вывески упорядочат, чтобы они гармонировали с обликом Мариуполя, а не уродовали его

Из-за перенасыщенности элементами внешней рекламы и аляповатых вывесок сегодня Мариуполь, особенно в местах бойкой торговли, напоминает скорее не европейский город, а лоскутное одеяло, в котором каждый элемент по максимуму диссонирует с окружающей средой.

За облицовкой облика не видно

Когда прогуливаешься улицами и проспектами Мариуполя, создается впечатление, что обосновавшийся здесь бизнес зачастую не только не стремится вписаться в архитектурный ансамбль, а наоборот – кричит, играет на контрасте, стараясь привлечь внимание покупателя. Чтобы все разместить, нужны большие площади, за их неимением заклеивают рекламой окна, витрины и двери. Такое чрезмерное усердие в погоне за клиентами приводит к тому, что не поймешь, где же все-таки вход в заведение. Многие предприниматели не считаются с историческими зданиями, первые этажи фасадов укутаны рекламным «саваном».

Если говорить о билбордах, то проспект Мира ими просто усеян, снизу они, как правило, оклеены «объявлениями-прилипалами». В районе площади Кирова скопление порядка десяти билбордов – явный перебор. В районе 17-го и 23-го микрорайонов все еще стоятвЂ‚«билборды-призраки», от которых остался один остов.

В Европе, куда мы стремимся, нет такого засилья уличной рекламы, бордов и ситилайтов, и это ничуть не мешает бизнесу успешно развиваться. «За рубежом есть только вывески, указываются названия магазинов, часы работы, там развито искусство витрин – не заходя внутрь, человек понимает, что продают или какие услуги оказывают», – отмечает начальник главного управления архитектуры и градостроительства Мариупольского горсовета Александр Каверин.

Никаких «визуальных» конфликтов

Ситуацию с внешней рекламой и уличными вывесками нужно упорядочить, считает местная власть. Из 789 рекламных конструкций 252 установлены незаконно, равно как и 90% вывесок, не имеющих паспортов.

В рамках борьбы с нарушителями с 2013 года было демонтировано более 70 конструкций внешней рекламы, с начала 2016-го выписановЂ‚35вЂ‚админпротоколов за самовольное размещение элементов внешнего художественного оформления. Уже определен подрядчик, который займется демонтажом незаконных элементов внешней рекламы.

Ситуация в городе меняется к лучшему, но не кардинально. Местные чиновники увидели причину в несовершенстве ранее действовавшего регламентирующего положения и утвердили на мартовском исполкоме новое – о порядке размещения внешней рекламы и вывесок. Документы разработали, ориентируясь на опыт Киева, Львова и Харькова.

Мы не боремся с рекламой, мы ее упорядочиваем

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко во время заседания исполкома подчеркнул значимость принятых решений для Мариуполя: «У нас красивый город и архитектура, но, к сожалению, он заполнен безобразной рекламой. Мариуполь должен стать чище, ярче и красивее. Наша задача – изменить его внутреннийвЂ‚облик. Сегодня вопрос изменения города находится в наших руках, от нас зависит, как он будет выглядеть завтра. Я уверен, что нашивЂ‚предприниматели с пониманием отнесутся к этим изменениям».

КаквЂ‚выяснилось, в утратившем силу документе не было такого понятия, как старая часть города, не были выписаны четкие требования по вывескам.

«Размещение вывесок носило хаотичный характер: 9 из 10 были установлены незаконно. Когда мы начинали предъявлять предпринимателям требования, они сразу же обращались в главное управление архитектуры и градостроительства, чтобы получить паспорт и таким образом узаконить вывеску. У архитектора не было оснований для отказа, даже если данный элемент ухудшал вид города, все потому, что в старом положении не были достаточно четко прописаны требования к вывескам», – поясняет начальник инспекции городского совета по благоустройству Сергей Марчук.

«Необходимость придать Мариуполю более респектабельный вид назрела давно, – отмечает начальник главного управления архитектуры и градостроительства Мариупольского горсовета Александр Каверин. – Фасады исторических домов не должны быть закрыты рекламой, пешеходы не должны спотыкаться о рекламные указатели, вывески должны гармонировать с архитектурой города, а билборды, где их слишком много, нужно прореживать. Мы не боремся с рекламой, мы ее упорядочиваем. Наша конечная цель – сделать город красивым и комфортным».

В первую очередь на предмет соответствия новым правилам будут проверять объекты вдоль проспектов Мира, Металлургов, Нахимова и Победы, в течение года в Мариуполе должны навести порядок ивЂ‚свЂ‚рекламнымивЂ‚конструкциями и вывесками. Нарушителям вручат предписания и дадут месяц на устранение недостатков. Если не успеют в срок, придется платить админштраф в размере от 850 грн до 1700 грн и снести объект или же компенсировать городу стоимость его демонтажа и хранения.

«Работа по выявлению и устранению нарушений давно ведется, мы хотим придать ей систематический характер», – подчеркнул Александр Каверин.

Ложка дегтя в бочке меда

Мнения насчет принятых документов разделились: представители власти – поддерживают, а бизнес – нет.

Принятие данных положений принесет пользу городу и позволит привести вывески и внешнюю рекламу к единому стандарту, полагает член исполкома Мари­упольскоговЂ‚горсоветавЂ‚Дмитрий Забавин. Единственное, что его смущает, так это месячный срок на исправление ситуации. «Этого времени будет недостаточно, нужны адекватные сроки», – отмечает общественник.

Такого же мнения придерживается и депутат Мариупольского горсовета Максим Бородин. По его словам, срок не мешало бы продлить до трех месяцев, а может, и до полугода. Тем более что рекламисты будут загружены работой и не смогут выполнять заказы достаточно оперативно.

«Это нормальное, хорошее решение, но его должны принимать не члены исполкома, а местный совет, в противном случае оно может быть оспорено в суде. Поэтому мы должны подтвердить данное решение на сессии», – высказался Бородин. По мнению депутата, подход к этим вопросам должен быть индивидуальным и весьма осторожным, чтобы, так сказать, вместе с водой не выплеснуть и ребенка: «Одно дело, когда от рекламы или вывесок пестрит в глазах, а другое – когда она при всей своей яркости имеет нормальный художественный вид. Не стоит сбрасывать со счетов и вопрос финансовой нагрузки на предпринимателей и общественные организации – изготовление вывески обходится от 4 тыс. до 15 тыс. грн, такие расходы могут быть многим не по карману».

Рекламный бизнес смотрит на новшества не столь оптимистично. Вот мнение одного из представителей крупной мариупольской компании,вЂ‚которыйвЂ‚предпочел не называться: «С тем, что следует увеличивать расстояние между билбордами, согласен. Но сначала надо бы убрать те конструкции, за которые никто не платит, а также искоренить нелегальный рекламный бизнес, избегающий налогообложения. Сейчас ужесточать требования, на мой взгляд, не ко времени, это обернется потерей рабочих мест. К тому же за размещение рекламных щитов мы платим деньги в бюджет – более 600 грн за одну конструкцию, причем эта цена намного выше, чем в других городах Украины. Убрав рекламные щиты, город лишится части поступлений. Что касается исторических зданий, то лучше бы для начала привели их в порядок, чтобы эти строения хорошо выглядели и не разрушались, и лишь потом предъявляли претензии к рекламе».

 

Юлия Франжева  


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