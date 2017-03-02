Четверг, 30 марта 2017 года, № 33

Дитя без присмотра: туристы Мариуполя взывают о помощи Массовый туризм как вид спорта и активного отдыха в Мариуполе славен своей более чем полувековой историей. Немного лирики Огонь туристского костра, зажженный в Мариуполе в начале 1960-х годов, поддерживается сегодня только ветеранами-инструкторами и энтузиастами. Именно благодаря им сохраняются традиции и преемственность поколений. Каждую весну и лето во время своих отпусков мариупольцы группами, семьями сплавляются на катамаранах и байдарках по рекам Западной и Центральной Украины. Альпинисты нашего города покоряют вершины по всему миру. Ежегодно в урочище Кременевка и Федоровском лесничестве на общественных началах проводились городские туристские слеты. Архыз и Теберда – заветные слова Корифеем туристского движения в Мариуполе считают Юрия Некрасовского. Вряд ли сегодня можно найти человека в нашем городе, равного ему по опыту и авторитету, сделавшего столько для развития и пропаганды активного отдыха. Его по праву называют «мэром туристов». Уверен, достаточно лишь нескольких названий, чтобы многие десятки тысяч мариупольцев согласились со мной. Архыз и Теберда – вот те заветные слова, которые вызывают сладкую ностальгию в любой момент, когда бы вы их ни услышали. И эти две жемчужины Кавказа стали доступны для нас благодаря стараниям Юрия Некрасовского. «В последние годы он открыл для ильичевцев красоты многих уголков Украины, – рассказала туристка со стажем Елена Бондаренко. – Сегодня в Мариуполе работает только Кальмиусский районный Клуб туристов. Он официально зарегистрирован в городе, области и Федерации спортивного туризма Украины». А вот разрозненные группы туристов из закрытых заводских клубов никак не решатся объединиться, чтобы получить реальное движение вперед. Как говорится, у семи нянек дитя без глазу. Преимущества активного отдыха «В 1970-80 годы в наш город приезжали перенимать опыт туристы со всего Союза, – вспоминает Елена Бондаренко. – Ведь многие годы успешно работали в Мариуполе клубы туристов «Азовмаша», заводов имени Ильича и «Азовсталь», судоремонтного завода, металлургического института, морского порта, нескольких школ и профтехучилищ. Сейчас от этого практически ничего не осталось». «Надо отметить, что турагентства не имеют никакого реального отношения к массовому спортивному туризму, – уверена Елена Бондаренко. – У них совсем другие цели и задачи, имеющие только коммерческую основу. Это, так сказать, «ленивый отдых». Но, к сожалению, не многие мариупольцы могут позволить себе заграничные туры». Преимуществами массового активного туризма для горожан разных возрастов и социальных групп, по мнению Елены Бондаренко, является прежде всего то, что это недорогой досуг, здоровый образ жизни и расширение кругозора. «Это воспитание любви к родному краю, к родной стране, – перечисляет ветеран. – Это крепкая дружба, проверенная походами и временем. Это воспитание в себе самоорганизации и ответственности за каждое слово и каждый поступок. Это вкус первой сваренной самостоятельно каши на костре с дымком, песни под гитару и звезды над головой». Центр туризма и краеведения На личный прием к городскому голове Вадиму Бойченко пришли мариупольцы, которые хотят и дальше развивать традиции туризма в нашем городе. С общественной инициативой к мэру обратилась Елена Бондаренко, которая попросила поддержать это перспективное направление. В планах активистов создание центра туризма и краеведения и оборудование специального места в парке, где можно было бы организовывать активный досуг. Например, проводить бардовские фестивали, туристские мероприятия, тематические фотовыставки и многое другое, чтобы привлечь внимание как можно большего количества мариупольцев к активному образу жизни. Мэру идея понравилась. Как вариант рассмотрели парк Гурова, который находится на стадии реконструкции и может стать площадкой для развития локаций туризма. Возьмемся за руки «Активистам нужно создать Федерацию спортивного туризма, – считает начальник управления по физической культуре и спорту горсовета Давид Табатадзе. – Их мероприятия, уже как официального лица, внесем в наш календарь, а в случае проведения спортивных состязаний оплатим судейство. Кроме того, привлечем Мариупольский городской центр физического здоровья населения «Спорт для всех», который поможет в организации мероприятий». Николай Пожогин