Четверг, 30 марта 2017 года, № 33

Город спорта с Александром Куртовым



Областной смотр лучших боксеров

Открытый чемпионат посвятили памяти Владимира Смирнова

В зале бокса СК «Ильичевец» завершился открытый чемпионат Донецкой области, посвященный памяти известного мариупольского тренера Владимира Смирнова. В турнире выступали более 50 мастеров кожаной перчатки. Вместе с боксерами Донецкой области за победу боролись спортсмены из Запорожской и Кировоградской областей, а также Молдовы. Победители определялись в трех возрастных категориях: среди юниоров, молодежи и взрослых. Организаторы провели соревнования именно в том зале, где тренировал своих воспитанников Владимир Смирнов.

Упорным и достаточно равным получился поединок в категории до 64 килограммов между мари­упольцем Егором Великовским из спортшколы «Меотида», которого тренирует Сергей Алистратов, и Эмилем Гачаевым из Селидово. Разделенным решением судей победу одержал Великовский. «Я хорошо знаю соперника, а с друзьями сложно боксировать. Он крупнее, ниже ростом, ему нужно было идти вперед, а я должен был на отходе его встречать, такая тактика была. И она принесла мне успех», – рассказывает победитель.