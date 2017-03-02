|
Четверг, 30 марта 2017 года, № 33
Город спорта с Александром Куртовым
Областной смотр лучших боксеров
Открытый чемпионат посвятили памяти Владимира Смирнова
В зале бокса СК «Ильичевец» завершился открытый чемпионат Донецкой области, посвященный памяти известного мариупольского тренера Владимира Смирнова. В турнире выступали более 50 мастеров кожаной перчатки. Вместе с боксерами Донецкой области за победу боролись спортсмены из Запорожской и Кировоградской областей, а также Молдовы. Победители определялись в трех возрастных категориях: среди юниоров, молодежи и взрослых. Организаторы провели соревнования именно в том зале, где тренировал своих воспитанников Владимир Смирнов.
Упорным и достаточно равным получился поединок в категории до 64 килограммов между мариупольцем Егором Великовским из спортшколы «Меотида», которого тренирует Сергей Алистратов, и Эмилем Гачаевым из Селидово. Разделенным решением судей победу одержал Великовский. «Я хорошо знаю соперника, а с друзьями сложно боксировать. Он крупнее, ниже ростом, ему нужно было идти вперед, а я должен был на отходе его встречать, такая тактика была. И она принесла мне успех», – рассказывает победитель.
Больше всего первых мест – девять – в чемпионате Донецкой области завоевали хозяева ринга, мариупольские боксеры. Подвел итоги турнира первый вице-президент городской федерации бокса Евгений Зыков: «Турнир удался, это видно по числу зрителей, по боям. Донецкая область всегда славилась хорошим боксом. Что касается планов, то в следующем году хотим сделать турнир мастерским, ребята смогут получить за победу звание мастера спорта».