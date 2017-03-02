Четверг, 30 марта 2017 года, № 33 Город спорта с Александром Куртовым

Памяти тренера Фото Евгения Носенко: Атака против защиты. В противостоянии над сеткой шансы соперников 50 на 50.



В спорткомплексе Мариупольского государственного университета состоялся чемпионат города по волейболу Первый открытый чемпионат Мариуполя по волейболу организаторы решили посвятить памяти известного наставника Дмитрия Ясько. В турнире, который проходил один день, выступали восемь команд, пять из них – мариупольские, а также гости из Бердянска, Волновахи и поселка Мангуш. На торжественном открытии турнира к участникам и зрителям обратились ветераны мариупольского волейбола, те, кто выходил на площадку вместе с Дмитрием Ясько, а затем вместе с ним занимался тренерской деятельностью. Бывший президент и главный тренер волейбольного клуба «Маркохим» Александр Вертель поделился воспоминаниями: «В первую очередь хочу поблагодарить организаторов за то, что помнят людей, которые всю свою жизнь посвятили волейболу. Мне посчастливилось играть в одной команде с Дмитрием Григорьевичем, где-то на протяжении 15 лет мы вместе выходили на площадку. Сначала соперничали. В 1978 году Дмитрий Григорьевич, когда приехал в Мариуполь из Киева, играл за команду Ждановского металлургического института, я – за команду «Новатор» от концерна «Азовмаш». А совместно мы представляли Мариуполь в сборной города. Потом он перешел в «Новатор», и мы играли вместе. Я был связующим, а Дмитрий Ясько специализировался на приеме мяча и атаке. Эти элементы волейбола доверяют самым опытным, подготовленным игрокам. В этом плане в команде ему не было равных. Высочайшая техника, видение площадки, тактическое мышление, умение находить решение, казалось бы, в самой безвыходной ситуации. Затем Дмитрий Григорьевич стал высокопрофессиональным тренером, воспитал целую плеяду игроков, некоторые участвуют в этом турнире. Последние годы жизни он работал с детьми в КДЮСШ «Атлетик», так вот, не все из них в семье видели такую заботу, понимание, как со стороны Дмитрия Григорьевича». По мнению Александра Вертеля, пригласить команды близлежащих городов – это правильное решение: «Очень хочется, чтобы Мариуполь, как это было одно время, знали в Украине как волейбольный город». Участники турнира были разбиты на две группы по четыре команды, игры в группах проходили по круговой системе. Затем состоялись матчи плей-офф. В полуфиналах команда металлургического комбината имени Ильича обыграла волейболистов Мангуша – 2:0, а команда «Левобережные» оказалась сильнее гостей из Волновахи – также 2:0. В матче за третье место ВК «Мангуш» обыграл «Волноваху» со счетом 2:0. А победителями открытого чемпионата Мариуполя по волейболу стали ильичевские волейболисты, в решающем матче они выиграли у «Левобережных» 2:1 и получили главный приз. Лучшим волейболистом чемпионата признан игрок меткомбината имени Ильича Евгений Ганенко. Знакомьтесь: хозяева В первом открытом чемпионате города по волейболу приняли участие пять мариупольских команд, которые представляют все четыре района города. Центральный район делегировал команду «Центр», от Приморского района выступает команда «Портовик». Честь Кальмиусского района на этих соревнованиях защищают волейболисты Мариупольского металлургического комбината имени Ильича. Левобережный район оказался самым волейбольным, его представляют два коллектива – «Левобережные» и «Дрим тим».