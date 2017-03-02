Четверг, 30 марта 2017 года, № 33





Полетели головы

Мэр Мариуполя объявил войну «саботажникам»

В Мариуполе произошел целый ряд кадровых рокировок – городской голова Вадим Бойченко отстранил от должности начальника коммунального предприятия «Мариупольтеплосеть» Геннадия Бабека и выразил крайнее неудовлетворение работой руководства этого предприятия, отметив, что от населения поступило много жалоб на некорректное отношение к абонентам. Тем не менее это не помешало городскому голове дать Геннадию Бабеку еще один шанс – руководить более масштабной управленческой структурой: мэр назначил его председателем Приморской райадминистрации.

Прежний председатель Владимир Петров назначен руководителем Центральной райадминистрации. А ее бывший председатель Дмитрий Мирошниченко возглавит новое структурное подразделение горсовета – департамент энергетических предприятий.

Как сообщает

MRPL.CITY, кадровая рокировка проведена мэром Мариуполя во время совещания по подведению итогов отопительного сезона и обсуждению планов развития районов на 2017 год.

Также на этом совещании полетела еще одна голова – начальник мариупольского ЖКП «Азовжилкомплекс» Лариса Водолазская снята с должности.

Вадим Бойченко отметил, что не допустит «хамского отношения со стороны сервисных служб, к которым относятся и коммунальные управляющие компании, к своим клиентам. Мэр подчеркнул, что его решение связано с многочисленными сигналами от населения о грубости со стороны сотрудников ЖКП «Азовжилкомплекс» по отношению к мариупольцам.

Также городской голова заявил о «саботаже», организованном в некоторых жилищных коммунальных предприятиях, касательно изменений, предпринимаемых руководством города в наведении порядка в сфере ЖКХ. Мэр заявил: «Если не можем мягко менять ситуацию, надо ломать через колено» – и подчеркнул, что у него есть претензии к работе руководителей еще двух ЖКП Мариуполя и ряда управляющих компаний, но не озвучил каких. Ждем кадровых перестановок.

Соб. инф.