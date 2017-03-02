Четверг, 30 марта 2017 года, № 33





Оплачиваемое волонтерство

Создание писанок – целое искусство, и учат ему на специальных мастер-классах. Следуя объявлению «Клуба "Макошь"», который в этот четверг проводит в библиотеке имени Короленко такой мастер-класс, мы заранее поинтересовались по телефону у работников читального зала подробностями. Ответ немного обескуражил: участие стоит 25 гривен – именно такую цену выставила мастерица Светлана Мешкова. В стоимость входят заранее подготовленные «выдутые» яйца, краски, воск и прокат инструмента.

Задавшись резонным вопросом, почему горожанин должен платить за посещение коммунального учреждения культуры, которое содержится за средства местного бюджета, мы попросили прокомментировать новую форму работы библиотеки директора централизованнойвЂ‚библиотечной системы для взрослых Людмилу Гуркову. Как выяснилось, это мероприятие для внутреннего пользования, проводят его волонтеры, они же широко анонсировали мастер-класс. «сами библиотекари в санитарный день за свои деньги решили овладеть мастерством писанкарства», – сдается Людмила Гуркова.

Директор департамента культурно-общественноговЂ‚развития Мариупольского горсовета Оксана Гринько была несказанно удивлена и обещала разобраться с платными услугами в ЦБС для взрослых. Интересно, что в централизованнойвЂ‚библиотечной системе для детей и в городском центре внешкольной работы подобные мастер-классы проходят бесплатно – 1 апреля в 12:00 в библиотеке и 7 апреля в 16:00 в центре внешкольной работы. В детских библиотеках сумели найти и средства, и возможности для приобретения красок, воска и инструментария. А сами мастера предлагают свои услуги бесплатно, не называя себя при этом волонтерами.

Николай Пожогин