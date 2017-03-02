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Четверг, 30 марта 2017 года, № 33
Песчанку разминируют
К началу купального сезона пляж будет безопасен
В Мариуполе достигнута договоренность с руководством штаба АТО о разминировании самого популярного городского пляжа в поселке Песчаный, сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, передает MRPL.CITY.
Вадим Бойченко уточнил, что данная территория не является важной с точки зрения стратегии для военных, поэтому в течение месяца оттуда уберут все сооружения и конструкции, а коммунальные службы проведут уборку территории и подготовят ее к открытию пляжного сезона. Мэр поручил председателю Приморской райадминистрации заняться этим вопросом.
Соб. инф.