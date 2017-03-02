Четверг, 30 марта 2017 года, № 33





Тарифные лидеры

В Мариуполе с 1 апреля проезд в электротранспорте будет самым дорогим в Украине – 3,5 гривны

В основном средняя стоимость проезда в областных центрах колеблется от 1,5 до 2,5 гривны.

К примеру, цена билета на электротранспорт в Днепре и Черновцах составляет 1,5 гривны, в Ровно и Львове – 2 гривны.

В Харькове и Тернополе стоимость проезда в трамваях и троллейбусах с начала 2017 года подорожала и составляет 3 гривны. Причем в Тернополе активно действует система скидок для учеников (2 грн стоит проезд школьников в трамваях и троллейбусах) и студентов (по студенческому билету в маршрутке можно про­ехать за 2 грн, тогда как полная стоимость проезда составляет 4 грн).

В Киеве проезд в трамвае и троллейбусе также 3 гривны.

Стоимость проезда в маршрутках в разных городах Украины составляет от 3 до 6 грн. Причем практически во всех областных центрах цена билета на проезд в автобусе зависит от расстояния, а для школьников во многих городах предусмотрен специальный льготный тариф.

В Харькове и Днепре проезд в маршрутках стоит от 4,5 до 6 гривен, в Ровно и Черновцах – 4 грн, в Умани – 3,5 грн. В Луцке с 1 апреля проезд в маршрутных такси также дорожает до 4 грн, но при этом дети от 6 до 14 лет будут платить только 1 грн.

К слову, в Покровске на Донетчине проезд в маршрутке стоит 3 грн, и чиновники тоже пытались поднять тариф, но данное решение не поддержала громада, указав на состояние транспорта и городских дорог. У нас же подобную проверку проводит департамент транспорта и связи совместно с общественным активистом Дмитрием Забавиным. Выявлены множественные нарушения, тем не менее с 1 апреля проезд в наших маршрутках, без учета расстояния, обойдется пассажирам уже в 5 грн.