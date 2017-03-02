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Четверг, 30 марта 2017 года, № 33


Под контролем рентгеновских лучей

Фото Евгения Носенко. Такого в Украине еще не было! Главный врач горбольницы №1 Лариса Мамаева – о достоинствах новых аппаратов.

Травматология горбольницы №1 пополнилась уникальным оборудованием

В Мариуполе продолжается поступательное развитие медицинской сферы и оснащение городских больниц современными аппаратами и инструментами. Вслед за ГБ №9 новое оборудование презентовали в ГБ №1. Здесь в операционной травматологического отделения с конца января проводят операции с использованием нового рентгенпрозрачного операционного стола и передвижной рентгеновской установки с электронно-оптическим преобразователем С-арка.

«Благодаря этому оборудованию мы вышли на абсолютно новый уровень, – отметила главный врач городской больницы №1 Лариса Мамаева, – и можем проводить не только травматологические операции, но и урологические и хирургические. В Украине подобного оборудования еще нет». По словам главврача, теперь операции делаются под контролем рентгеновских лучей, а не вслепую, как было раньше, изображение выводится на монитор, что позволяет «избежать осложнений, уменьшается восстановительный период, время самой операции и травматизм».

Эта больница – одно из старейших медицинских учреждений в городе, в этом году она, как и меткомбинат имени Ильича, празднует свое 120-летие. Именно ильичевцы помогли привести в порядок травматологическое отделение, чтобы врачи работали на уникальном оборудовании в новых светлых и чистых помещениях. На ремонт отделения меткомбинат имени Ильича выделил около 700 тыс. грн – проведен полный комплекс ремонтно-строительныхвЂ‚работ в операционном блоке, гипсовом и манипуляционных кабинетах.

Кроме того, металлурги вскоре приступят к реализации еще одного совместного с больницей проекта – капитального ремонта урологического отделения. «Полтора миллиона гривен мы перечислим в Фонд развития Мари­уполя на эти цели, – подчеркнул генеральный директор металлургического комбината имени Ильича Юрий Зинченко. – Будем привлекать и другие предприятия, в том числе средний бизнес, чтобы, двигаясь в одном направлении, системно менять жизнь горожан к лучшему, повышая уровень медицины».

«Мы показали пример, как бизнес может целенаправленно и эффективно влиять на изменение жизни в городе в лучшую сторону», – добавил генеральный директор меткомбината «Азовсталь» Энвер Цкитишвили.

Городской голова Вадим Бойченко подтвердил, что Мариуполь создает медицинский кластер: «Перед нами стоит задача – повысить уровень жизни населения города. И мы только в начале этого пути». По словам мэра, в Мариуполе уже сформирована стратегия развития медицинской сферы, которая в апреле будет вынесена на сессию горсовета. Кроме того, в 2017 году в городе должен открыться кардио­хирургический центр.

Медицину – на новый уровень

Хирургический стол стоимостью 1 млн грн и рентгеновская установка за 3 млн 600 тыс. приобретены в травматологическое отделение ГБ №1 на средства городского бюджета. Всего же из местного бюджета в больницу приобретено оборудования на 10 млн грн. На ремонт отделения меткомбинат имени Ильича выделил около 700 тыс. грн.

Анастасия Дмитракова  


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