Четверг, 30 марта 2017 года, № 33





Гуртом и строить легче

Город готов инвестировать в создание мультицентра, капремонт лечучреждения и закупку транспорта

Мариуполь готов участвовать в реализации трех значимых для города проектов на условиях софинансирования.

Так, в реконструкцию здания бывшего кинотеатра «Союз» под социальный офис «Мультицентр» город готов вложить 5 млн 569 тыс. грн, доля Государственного фонда регио­нального развития (ГФРР) в этом случае составит 50 млн 118 тыс. грн. Подобного мультицентра в Украине пока еще нет. Здесь будут предоставляться не только административные, но и пенсионные, социальные и коммунальные услуги.

Утепление фасада здания детского стационара Мариупольского территориального медицинского объединения здоровья ребенка и женщины может обойтись местной казне в 880 тыс. грн, при условии что ГФРР выделит на этот проект 7 млн 854 тыс. грн.

В усовершенствование системы пассажироперевозок электротранспортом (приобретение 10 троллейбусов) город инвестирует 6 млн 600 тыс. грн, если Госфонд даст на эти цели 48 млн 400 тыс. грн. К слову, этот проект является переходящим с 2016 года.

Условия долевого финансирования выгодны для Мариуполя, поскольку вклад местного бюджета составит 13 млн 49 тыс. грн, а это в восемь раз меньше, чем инвестиции ГФРР – 106 млн 373 тыс. грн.

«Мы должны подтвердить свою часть софинансирования, для того чтобы эти проекты в ближайшее время были рассмотрены и на них выделили средства», – подчеркнул городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

В итоге члены исполкома приняли положительное решение по данному вопросу.

Юлия Франжева